Компания «М.Видео» объявляет о достижении рекордной доли онлайн продаж — в ноябре она впервые достигла 20% оборота ритейлера, прибавив 8 п.п. с начала года. Суммарно за 11 месяцев доля онлайна превысила 15%, опередив аналогичные показатели ведущих омниканальных ритейлеров электроники в США и Западной Европе.

В ноябре 2017 года продажи «М.Видео» в интернете впервые достигли отметки 20,2% всего оборота компании. Темпы прироста онлайн оборота «М.Видео» оказались в три раза выше рыночных. Так, за 11 месяцев с начала года интернет продажи ритейлера прибавили 37%, в то время как рынок целиком — всего 10%.

«Успех „М.Видео“ в электронной коммерции наглядно демонстрирует, что ритейлер может быть эффективным и в традиционной рознице, и в интернете за счёт омниканальной стратегии. Нашим клиентам удобно и привычно покупать электронику в магазинах и онлайн. Во всех каналах мы предоставляем одинаково широкий ассортимент, высокий уровень сервиса и конкурентные цены, — говорит главный исполнительный директор „М.Видео“ Энрике Фернандес. — „М.Видео“ целенаправленно разрабатывает и внедряет ИТ-решения, которые позволяют гарантировать единый сервис и накапливать наши знания о клиентах не зависимо от того, как совершается покупка — онлайн или оффлайн. В результате, средняя доля интернет-продаж за год превысила 15% оборота компании, что больше, чем у ведущих омниканальных ритейлеров электроники в США и Европе».

Положительная динамика интернет продаж в «М.Видео» связана с комплексом мер по улучшению интерфейса сайта mvideo.ru, развёртыванию обновлённой программы онлайн кредитования, расширению ассортимента, усовершенствованию логистических процессов и снятию ограничений в оформлении заказов. Также компания усовершенствовала процесс по планированию и запуску промоактивностей на основе исследования покупательского поведения и с использованием различных механик. В результате, в ноябре трафик увеличился на 31% год к году, а уровень конверсии на 65%. В среднем по году эти показатели приросли на 19% и 10%.

Наибольший рост интереса к интернет покупкам демонстрирует Сибирь, продажи в ноябре вросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Среди лидеров также Юг (+90%), Центр (+84%) и Урал (+83%). В целом по году онлайн продажи «М.Видео» в этих регионах также увеличились в полтора раза.

Динамичнее других в денежном выражении развивались продажи в интернете смартфонов и аксессуаров (+159%), консолей, игрового контента и других товаров для геймеров (+110%) и крупной бытовой техники (+22%). По итогам ноября самыми востребованными интернет покупками стали мелкая бытовая техника, смартфоны и видеоигры.