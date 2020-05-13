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«М.Видео» объявляет о назначении директора по маркетингу

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о назначении на должность директора по маркетингу бренда «М.Видео» Владислава Свириденко.

В «М.Видео» г-н Свириденко возглавит дирекцию по маркетингу и электронной коммерции и будет отвечать за эффективное построение маркетинговой стратегии и имиджа бренда, развитие онлайн-платформы бренда и построение долгосрочных отношений с покупателями, находясь в прямом подчинении у управляющего директора «М.Видео» Дагмары Ивановой. В числе задач Владислава Свириденко — рост продаж и укрепление лидерства «М.Видео» как онлайн-игрока на рынке бытовой техники и электроники, дальнейшее внедрение инструментов на основе аналитики данных во все форматы коммуникаций компании с клиентами, развитие сайта и мобильного приложения бренда.

Владислав имеет более 15 лет опыта в маркетинге массовых потребительских и ритейловых брендов. До перехода в «М.Видео» он работал в компании «Яндекс.Маркет», где в течение последних трёх лет возглавлял маркетинг и руководил развитием брендов «Яндекс.Маркет» и «Беру!».

«Группа „М.Видео-Эльдорадо“ стала полностью онлайн компанией. На наших глазах меняются предпочтения потребителей, повседневные привычки, в том числе, и в покупках, и наша стратегия и позиционирование бренда „М.Видео“ не может не учитывать эти тренды. Как лидер рынка мы первыми внедряем новые подходы и решения. Уверена, что опыт Владислава в развитии онлайн-брендов позволит нам усилить позиционирование компании как технологичного интернет-ритейлера», — отметила управляющий директор «М.Видео» Дагмара Иванова.

Владислав Свириденко с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «маркетинг», имеет также дополнительное образование в сфере коучинга и лингвистики. До работы в Яндексе Владислав на различных позициях руководил развитием бренда и его продуктового портфеля в таких как компаниях как Mars Petcare (бренд Whiskas), MediaMarkt Saturn, Wrigley (бренд FIVE) и ПК Балтика (бренд Tuborg).

Автор: Анна
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