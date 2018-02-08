«М.Видео» объявляет о назначении директора по стратегическому маркетингу

Компания «М.Видео» объявляет о назначении Александра Ерофеева на позицию директора по стратегическому маркетингу.

Директор по стратегическому маркетингу будет отвечать за всесторонний анализ рынка, определение маркетинговых действий ритейлера для защиты текущих рыночных позиций и поиск новых форматов позиционирования компании и бренда. Новая в структуре управления «М.Видео» позиция находится в прямом подчинении у главного исполнительного директора Энрике Фернандеса.

Все вопросы операционного маркетинга, связанные с планированием текущих рекламных кампаний, развитием интернет-продаж, ко-брендинговых проектов с вендорами, вопросы категорийного и локального маркетинга остаются в зоне ответственности операционного директора по маркетингу Антона Володькина.

«М.Видео» работает на российском рынке уже 25 лет, компания входит в топ-25 крупнейших мировых ритейлеров в своём сегменте. Мы видим и новые возможности развития, и риски, связанные с активным ростом онлайн-коммерции. В сферу ответственности Александра Ерофеева войдёт пул вопросов, связанных с определением стратегии развития бренда на стыке существующих глобальных трендов и особенностей российского рынка и маркетингового позиционирования в рамках концепции One Retail. Огромный профессиональный опыт Александра и на рынках FMCG, и IT расширит нашу внутреннюю экспертизу и вдохновит на новые яркие проекты«, — отметил г-н Фернандес.

Александр Ерофеев окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «социолог-экономист». Опыт в сфере маркетинга — более 25 лет. Начал карьерный путь в компании Gallup St. Petersburg в 1993 году в качестве исследователя рынка, позднее работал в компаниях Gillette, SAB Miller, ОАО «Лебедянский», Philips, Nokia и Лаборатория Касперского. На последнем месте работы был руководителем департамента стратегического маркетинга, отвечал за разработку и реализацию глобальной бренд-стратегии кампании и развитие цифрового маркетинга и бизнеса Лаборатории Касперского.