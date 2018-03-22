«М.видео» объявляет о покупке «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей

«М.видео» объявляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА), которое должно одобрить условия покупки дочерней компанией ООО «М.Видео Менеджмент» 100% ООО «Эльдорадо».

Сумма сделки составит до 45,5 млрд рублей, не включая кредитные обязательства ООО «Эльдорадо», что соответствует справедливой рыночной оценке на основе дисконтированных денежных потоков, проведенной аудитором из числа «большой четверки». В рамках реализации сделки ООО «М.Видео Менеджмент» привлечёт кредит в размере порядка 40 млрд рублей и использует собственные свободные средства. Кредитный портфель объединенной компании после завершения сделки ожидается на уровне 47 млрд рублей. Показатель чистого долга к EBITDA объединенной компании составит 1,5х к концу 2018 года. «М.Видео» нацелена на планомерное снижение долговой нагрузки благодаря соблюдению высокой финансовой дисциплины и увеличенному денежному потоку объединенного бизнеса и сокращение соотношение чистого долга к EBITDA к концу 2020 года до 0,5х.

Команда менеджмента во главе с основателем бизнеса и президентом «М.Видео» Александром Тынкованом и главным исполнительным директором Энрике Фернандесом продолжит управлять объединенной компанией и сосредоточится на процессе интеграции и создании на базе «М.Видео» одного из ведущих игроков на рынке электроники в мире. Операционный бизнес двух компаний возглавит Энрике Фернандес. Объединённая компания продолжит работу в рамках лучших практик корпоративного управления, что обеспечит прозрачность и эффективность работы в интересах всех акционеров.

Присоединение «Эльдорадо» к «М.Видео» — это последовательный шаг на пути реализации инвестиционного потенциала обеих компаний и создания консолидированного игрока со значительными перспективами роста акционерной стоимости.

Ожидается, что совместная выручка компании к 2022 году составит более 450 млрд рублей, что позволит Группе стать одной из крупнейших публичных компаний в своем секторе, и, увеличив показатель EBITDA margin до более чем 6%, войти в тройку лучших игроков на мировом рынке бытовой техники и электроники по эффективности, чьи акции торгуются на бирже. Объединенная компания планирует создать единое юридическое лицо, сохранив при этом два бренда и конкурирующие сети.

Менеджмент делает ставку на значительное повышение операционной эффективности компании за счёт объединённых коммерческих и некоммерческих закупок и совместного управления складскими запасами, упрощения системы корпоративного управления, оптимизации ИТ-инфраструктуры, сокращения операционных затрат. По оценкам «М.Видео», синергетический эффект от объединения двух компаний в рамках одного юридического лица может составить до 18 млрд рублей на EBITDA в 2018-2020 годах при одновременном удвоении объединенных показателей EBITDA и чистой прибыли в перспективе пяти лет.

«Мы реализуем одну из крупнейших сделок в российском ритейле и создаём высокоэффективного игрока на рынке бытовой электроники. Покупка „Эльдорадо“ компанией „М.Видео“ даёт дополнительный синергетический эффект бизнесу, увеличивает ее закупочную силу и позволяет создать платформу для будущего роста объединенной компании. Мы намерены сохранить два бренда, это позволит успешно конкурировать как с российскими, так и с зарубежными игроками в традиционной рознице и онлайн-сегменте. Рост выручки в полтора раза, двукратное увеличение прибыли на горизонте 5 лет открывают для компании новые возможности не только с точки зрения роста эффективности и привлечения инвесторов, но и совершенствования клиентского сервиса, развития новых услуг и технологий. Это правильный и своевременный шаг вперёд для всего рынка российского ритейла», — отметил председатель Совета директоров ПАО «М.Видео» Саид Гуцериев.