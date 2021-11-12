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М.Видео обновила фирменный стиль

Бренд М.Видео завершил обновление бренд-айдентики и фирменного стиля, отражающего активное развитие компании в сегменте е-комм и гибридный формат работы, в основе которого лежит мобильная платформа и технологический стек OneRetail. Креативным партнёром выступило агентство LINII.

В рамках ребрендинга М.Видео ставила перед собой и партнёрами задачу отразить в визуальных коммуникациях смелость и яркость бренда, высокую скорость и адаптивность к изменениям, стремление развиваться по пути технологических компаний. В период масштабной цифровой трансформации, которую проходит ритейлер, потребовалось наладить взаимосвязь всех коммуникаций и создать единый фирменный стиль, который бы объединил офлайн- и онлайн-носители. Редизайн М.Видео реализовало брендинговое агентство LINII, ранее разработавшее фирменный стиль для бренда Эльдорадо.

М.Видео и LINII обновили визуальный стиль, внедрили новую цветовую гамму и графические элементы. Эксперты LINII проработали взаимосвязь всех коммуникаций М.Видео и создали единый подход, который объединил офлайн- и онлайн-носители. Основой стиля стала фирменная диагональная плашка, наклонённая на 10 градусов, задающая динамику для всей коммуникации. LINII также внедрили новую цветовую гамму, добавив к привычному для бренда красно-белому сочетанию дополнительный бирюзовый цвет. Логотип М.Видео переработала самостоятельно.

«Мы прекрасно понимаем позитивное наследие логотипа М.Видео, который обеспечивает высокую узнаваемость бренда. Во время разработки айдентики нам необходимо было решить некоторые проблемы, заданные предыдущей версией логотипа, например: сильно ограничивающий по высоте выносной элемент буквы „д“ и её похожесть на английскую букву „q“. Мы осознанно оставили общий вид логотипа прежним, упростив его линии, что позволило эффективнее использовать брендинг».

Руководитель отдела дизайна Группы М.Видео-Эльдорадо Александр Мещеркин

Единая база графических элементов, логотипы, цвета и правила работы с обновлённой айдентикой бренда собраны в диджитал-брендбуке. Работать с ним удалённо могут как сотрудники компании, занимающиеся визуальными коммуникациями, так и партнёры, и контрагенты ритейлера в рамках совместных проектов.

«За последний год сервисы и предложения М.Видео для покупателей существенно обновились. У нас появилась перс_цена — личная скидка для каждого клиента, независимо от проходящих акций и распродаж, получить заказ можно с помощью экспресс-доставки в течение пары часов, а в магазине с помощью мобильного приложения в два клика оформить покупку прямо у полки, не обращаясь на кассу. Инновационные сервисы совершенно логично задали темп и стандарты обновлённой визуализации, и мы смогли органично передать динамику, технологичность, скорость изменений, сохранив „ядро“ нашего бренда, которое 100% узнаваемость и доверие».

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и развития бренда М.Видео-Эльдорадо Елена Зайцевская

«На момент обращения в LINII айдентика бренда М.Видео выглядела достаточно разрозненно, не было единых визуальных констант, а задача стояла масштабная. Нам потребовался год, чтобы найти решение, проработать его для огромного числа носителей, систематизировать и собрать брендбук на 300 страниц. Мы разработали правила построения внутренней и внешней коммуникации, которые так необходимы бренду, формирующему облик современного ритейла»

Творческий директор LINII Михаил Губергриц

Автор: Анна
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