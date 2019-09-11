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«М.Видео» обновила программу лояльности

Розничная сеть «М.Видео» запустила обновлённую программу лояльности M.Club, которая отвечает ключевым мировым трендам: лёгкий вход в программу и простая регистрация, полный отказ от пластиковых карт в пользу виртуальных, более гибкая и персонализированная система предложений и начисления бонусов, основанная на аналитике данных, что позволит получать до 25% от суммы покупки на бонусный счёт.

Если клиент уже зарегистрирован в бонусной программе, имеет пластиковую или виртуальную карту «М.Бонус», он продолжит ей пользоваться на более гибких условиях. Накопленные ранее бонусные рубли останутся доступны в полном объёме. С каждой новой покупки в магазине «М.Видео» или на mvideo.ru клиент будет накапливать 3% от стоимости покупки. В дополнение к этому каждый покупатель будет получать персональные предложения с возможностью вернуть до 25% от стоимости покупки на свой бонусный счёт. Персональные предложения будут обновляться раз в один-два месяца, начиная с октября 2019 года, и адаптироваться под конкретного клиента благодаря математическим алгоритмам, основанным на аналитике данных. В частности, компания будет анализировать поведение покупателя на сайте, запросы, предпочтения, историю покупок, реакцию на предыдущие промо, чтобы сделать максимально релевантные для той или иной категории клиентов предложения. В первый месяц работы обновлённой программы лояльности, начиная с 10 сентября, покупатели получат до 25% кешбэк почти на весь ассортимент сети.

Бонусные баллы «М.Видео» не имеют срока годности. Любая покупка в течение полугода продлевает срок действия бонусных рублей на счёте на следующие шесть месяцев. Например, покупка провода, плёнки на смартфон или чистящего средства для плиты продлевает жизнь всех обычных бонусных рублей ещё на 180 дней. Получается, если совершать покупки в сети примерно два раза в год, бонусы сгорать вообще не будут, и клиент сможет накопить достаточную сумму, чтобы приобрести крупную покупку с значительной скидкой. Кроме того, теперь можно использовать любое количество бонусных рублей при оплате покупки, не привязываясь к суммам, кратным 500 рублей. Бонусные рубли становятся доступны для использования через 14 дней после последней покупки, оплачивать ими можно до 50% стоимости товара.

«Прежде чем приступить к обновлению программы лояльности мы изучили международный рынок и консолидировали лучшие практики. Наша программа всегда была эффективна и нравилась клиентам, а обновление сделало её более гибкой и удобной. Что важно клиенту? Вовремя получать персональную помощь, экономить время и деньги. В рамках стратегии ONE RETAIL мы можем работать точечно с узкими группами покупателей, фактически персонально адаптируя свои предложения под потребности пользователей и окончательно стирая для клиента границы между онлайн и офлайн каналами. Уверены, покупатели оценят эти изменения», — рассказала об M.Club руководитель департамента программ лояльности и CRM Наталья Кузнецова.

«М.Видео» отказывается от бумажных анкет для регистрации в программе лояльности и пластиковых карт для участия в ней: теперь и оформление, и использование карты происходит полностью в электронном виде. Это более экологично и отвечает стратегии компании в области устойчивого развития. Оформить виртуальную карту можно как в розничном магазине, так и на mvideo.ru и в мобильном приложении сети. Также можно добавить карту M.Club в Apple Wallet, Google Pay и приложение «Кошелёк». На данный момент уже более 1,5 млн участников добавили свои бонусные карты в виртуальные кошельки.

Информацию о новых персональных промо клиент будет получать в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении, по СМС, электронной почте, а также на чеках. Продавец, консультирующий покупателя в магазине с помощью мобильного приложения, станет ещё одним источником информации о персональных предложениях — он сможет подсказать лучшие из доступных клиенту промо, соотнести их с пожеланиями покупателя и помочь сделать оптимальный выбор.

На текущий момент в программе лояльности «М.Видео» зарегистрировано около 25 млн пользователей. По статистике компании, участники бонусной программы совершают от 2 до 6 покупок в год, а средняя скидка при оплате бонусными рублями составляет 20% от стоимости покупки.

Автор: Анна
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