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«М.Видео» опубликовал характеристики и цену смартфона «Яндекс.Телефон»

«М.Видео» опубликовал характеристики и фотографии смартфона «Яндекс.Телефон» до его официального релиза. Позднее карточка товара была удалена, но осталась доступна в кэше.

Согласно описанию на сайте, у смартфона 5,35-дюймовый дисплей, разрешение Full HD+, узкие рамки и соотношение сторон 18:9. На гранях — стандартный набор из трех кнопок, сзади — пластиковая крышка, сканер отпечатков пальцев, двойная камера, разъем для наушников и USB Type-C.

Процессор — 8-ядерный Snapdragon 630, оперативка — 4 ГБ, накопитель — 64 ГБ, есть модуль NFC для бесконтактных платежей. На экране устройства отображен стандартный экран блокировки Android 8.1, однако иконка вызова ассистента Google заменена на «Алису». Стоимость «Яндекс.Телефона», заявленная на сайте «М.Видео», — 17 990 руб.

О том, что «Яндекс» разрабатывает свой смартфон стало известно ещё летом. Однако компания не раскрывала характеристики гаджета, при этом вела переговоры о продаже с крупными сетями, включая «М.Видео — Эльдорадо» и «ВымпелКом».

Автор: Анна
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