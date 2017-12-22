«М.Видео» открыла магазин и музей для геймеров

Компания «М.Видео» открыла первое пространство клуба M.GAME для поклонников компьютерных игр в формате «магазин в магазине». Специально для геймеров работают уникальные тестовые и демонстрационные зоны, выделенные кассы и терминалы, а также музей истории видеоигр.

Пилотный отдел M.GAME открылся в магазине «М.Видео» в ТЦ Белая Дача. Новое пространство, объединяющее геймеров всех возрастов и разной степени профессионализма, состоит из четырёх зон для выбора, тестирования и покупки игровых продуктов.

Гостей встречает эксклюзивный болид Mcar. На борту установлено гоночное кресло Formula 1 от Rseat и топовый руль от Thrustmaster. «Под капотом» самая мощная игровая приставка от Microsoft XBOX ONE X и игра Forza Motorsport 7 в разрешении 4K. В игровом бункере расположились флагманские модели консолей, VR и самые необходимые аксессуары для самого настоящего приключения — их можно протестировать и выбрать понравившуюся. 12 мониторов формата 4K бункера подходят не только для трансляции новинок и демонстрации игр, но и для проведения киберспортивных соревнований и чемпионатов. Чтобы оплатить понравившийся продукт, покупателям не придётся стоять в общей очереди. В центре зоны Game Reception расположены выделенные кассы и терминалы для обслуживания клиентов. Кроме того, элементом геймерского опыта стал музей истории M.GAME, где представлены ретро приставки и аксессуары от Sony, Microsoft и Nintendo.

«Мы открыли специальное пространство M.GAME, чтобы создать „точку притяжения“ для всех любителей игр. Как лидер рынка игровой продукции „М.Видео“ предлагает геймерам яркие мероприятия, новинки техники, горячие релизы, эксклюзивные предложения и скидки, а также профессиональные консультации по выбору и настройке устройств и софта от экспертов M.GAME. Гейминг — это, в первую очередь, эмоции от взаимодействия с гаджетами и цифровым контентом. И мы хотим, чтобы клиенты испытали эти эмоции прежде чем совершить самую удачную и выгодную покупку», — прокомментировал руководитель департамента «Развлечения и Фото/Видео» компании «М.Видео» Олег Резников.

Игровые категории являются драйвером рынка электроники. Так, по итогам 11 месяцев 2017 года оборот игровых консолей и аксессуаров к ним в деньгах и штуках вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста продаж в «М.Видео» в два раза превышают рыночные. Доля «М.Видео» в продажах приставок, аксессуаров к ним и игр превышает 40%.