«М.Видео» открывает авторизованные сервисные центры Apple в регионах

Компания «М.Видео» расширяет сеть авторизованных сервисных центров Apple в своих магазинах. В дополнение к двум открытым год назад локациям в Москве добавятся сервисные центры в магазинах ритейлера в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, а также ещё два в Москве.

Первый региональный авторизованный сервисный центр Apple уже открылся в магазине «М.Видео» в Ростове-на-Дону, до конца сентября 2019 года ритейлер рассчитывает запустить ещё несколько точек для обслуживания и ремонта техники Apple в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве.

Эксперты сервисных центров в магазинах «М.Видео» помогут настроить любое оборудование Apple, провести диагностику или ремонт. Центры оснащены сертифицированным оборудованием, комплектующие для проведения ремонта получают напрямую от Apple, а сотрудники центров проходят специальное обучение. Обслуживание техники происходит с чётким соблюдением процедур производителя. Обратиться в сервисный центр в магазине «М.Видео» могут все владельцы техники Apple, вне зависимости от того, где она была куплена.

«Мы рассматриваем сервис как часть работы по построению долгосрочных отношений с клиентами, „М.Видео“ является крупнейшим продавцом Apple в России, в наших магазинах работает более 120 зон Apple, которые, по сути, являются магазинами бренда — с дизайном, специальной выкладкой и персоналом, который прошёл обучение и сертификацию. Сервисные центры — продолжение этой экосистемы, ремонтировать технику там, где купил — логично, это даёт лояльных клиентов и постоянных покупателей. Во втором полугодии 2018 года, после открытия первых авторизованных сервисных центров в Москве, продажи техники Apple в этих магазинах выросли на 40%. Теперь сертифицированное оборудование, экспертиза и качественный сервис будут доступны посетителям магазинов „М.Видео“ не только в столице, но и в других городах», — говорит руководитель департамента по работе с Apple в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков.

В августе 2018 года сеть «М.Видео» открыла первые два сервисных центра Apple в своих магазинах в Москве в ТЦ «Авиапарк» и ТЦ «Мебель Град». Как и планировалось, наличие сервисных центров непосредственно в магазине позитивно сказалось на покупательском опыте, позволив улучшить качество обслуживания клиентов, предпочитающих бренд Apple. В Ростове-на-Дону сервисный центр расположен на территории магазина «М.Видео» в ТЦ «Золотой Вавилон», в Санкт-Петербург авторизованный сервисный центр откроется в магазине в ТЦ «Nova Балкания», в Екатеринбурге — в ТЦ «Радуга», и ещё два появятся в Москве, в ТЦ «Щёлково» и ТЦ «Ереван Плаза».