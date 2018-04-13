Компания «М.Видео» открывает магазины в новой концепции. Салоны m_mobile площадью 200-300 квадратных метров ориентированы только на цифровой ассортимент — смартфоны, ноутбуки, гаджеты, гейминг и сопутствующие аксессуары и сервисы.

Магазин m_mobile — это новая концепция магазинов сети «М.Видео». На площади около 200 кв.м. представлены только цифровые товары — широчайший выбор смартфонов (порядка 200 моделей), аксессуары к ним, смарт-часы, ноутбуки, планшеты, гаджеты для умного дома и девайсы для гейминга. Первый магазин в новом формате открылся в Москве на первом этаже ТРЦ «АФИМОЛЛ».

Все товары находятся в открытой выкладке, любой гаджет можно подержать в руках и протестировать: послушать музыку в наушниках, попробовать камеру в смартфоне и т.д. Посетителям доступны тарифные планы любого из четырёх федеральных операторов связи, а покупатели смартфонов смогут получить sim-карту с хитом от своего любимого оператора с предоплаченным трафиком в подарок. Эксперт «М.Кредит» при необходимости оформит рассрочку на покупку. Магазины m_mobile также работают как пункты самовывоза мелкогабаритной техники: заказать на mvideo.ru смартфон, ноутбук или наушники и забрать их по дороге домой. Для тех, кому необходимо обдумать покупку, работает кофе-зона.

Зоны m_mobile в формате «магазин в магазине», ориентированные на продажи смартфонов, связанных с ними гаджетов, аксессуаров и услуг, работают в рознице «М.Видео» с конца 2016 года. Проект показал высокие результаты: оборот m_mobile в 2017 году вырос на 14%, продажи аксессуаров показали рост на 54%. Доля выручки от цифровых категорий в общей выручке компании достигла 27%.