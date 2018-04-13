+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«М.Видео» открывает магазины в новой концепции

Компания «М.Видео» открывает магазины в новой концепции. Салоны m_mobile площадью 200-300 квадратных метров ориентированы только на цифровой ассортимент — смартфоны, ноутбуки, гаджеты, гейминг и сопутствующие аксессуары и сервисы.

Магазин m_mobile — это новая концепция магазинов сети «М.Видео». На площади около 200 кв.м. представлены только цифровые товары — широчайший выбор смартфонов (порядка 200 моделей), аксессуары к ним, смарт-часы, ноутбуки, планшеты, гаджеты для умного дома и девайсы для гейминга. Первый магазин в новом формате открылся в Москве на первом этаже ТРЦ «АФИМОЛЛ».

Все товары находятся в открытой выкладке, любой гаджет можно подержать в руках и протестировать: послушать музыку в наушниках, попробовать камеру в смартфоне и т.д. Посетителям доступны тарифные планы любого из четырёх федеральных операторов связи, а покупатели смартфонов смогут получить sim-карту с хитом от своего любимого оператора с предоплаченным трафиком в подарок. Эксперт «М.Кредит» при необходимости оформит рассрочку на покупку. Магазины m_mobile также работают как пункты самовывоза мелкогабаритной техники: заказать на mvideo.ru смартфон, ноутбук или наушники и забрать их по дороге домой. Для тех, кому необходимо обдумать покупку, работает кофе-зона.

Зоны m_mobile в формате «магазин в магазине», ориентированные на продажи смартфонов, связанных с ними гаджетов, аксессуаров и услуг, работают в рознице «М.Видео» с конца 2016 года. Проект показал высокие результаты: оборот m_mobile в 2017 году вырос на 14%, продажи аксессуаров показали рост на 54%. Доля выручки от цифровых категорий в общей выручке компании достигла 27%.

«Пилотирование отдельно стоящих магазинов, ориентированных исключительно на продажи смартфонов и гаджетов — логичное развитие для m_mobile. Бренд „М.Видео“ узнаваем и ассоциируется с качеством, высоким уровнем сервиса, а новое позиционирование добавляет динамики и расширяет аудиторию. В течение ближайших нескольких лет именно смартфоны будут драйвером рынка техники. Отдельные магазины m_mobile — это новый интерьер, современная открытая выкладка, по-настоящему широкий ассортимент. Правильное место для покупки электроники», — подчеркнул директор направления цифровая техника «М.Видео» Андрей Губанов.

Автор: Анна
Теги: открытие
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

13 апреля / Комментарии
Российские депутаты предложили производить американские товары без разрешения правообладателей

Российские депутаты предложили производить американские товары без разрешения правообладателей

Депутаты Государственной думы предложили производить в России американские товары без разрешения правообладателей. Такая инициатива содержится в законопроекте, который предусматривает ответные меры на американские санкции

далее →

12 апреля / Комментарии
«Тинькофф мобайл» создаёт розничную сеть по всей России

«Тинькофф мобайл» создаёт розничную сеть по всей России

Виртуальный оператор «Тинькофф мобайл» (принадлежит «Тинькофф банку» Олега Тинькова) намерен создать обширную розничную сеть по всей России. Первые 11 салонов связи уже заработали в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга. 

далее →

11 апреля / Комментарии
IKEA открывает первый магазин компактного формата

IKEA открывает первый магазин компактного формата

IKEA откроет в крупнейшем торговом центре в России «Авиапарк» магазин компактного формата торговой площадью чуть больше 300 квадратных метров.

далее →

11 апреля / Комментарии
Произошло обрушение перекрытия над супермаркетом «Магнит»

Произошло обрушение перекрытия над супермаркетом «Магнит»

В Кургане обрушилось трехэтажное здание, в котором находится супермаркет «Магнит». Упали плиты — перекрытия между первым и вторым этажами. Спасатели обследуют завалы. 

далее →

11 апреля / Комментарии
В Альпах пропал глава сети строительных магазинов OBI

В Альпах пропал глава сети строительных магазинов OBI

В Альпах пропал Карл-Эриван Хауб, глава германского холдинга Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!