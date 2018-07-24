«М.Видео» отвезёт покупателей на бесплатном такси
Компания «М.Видео» запускает пилотный проект совместно с b2b-сервисом бесплатного такси CallToVisit для привлечения клиентов в конечные точки продаж. Совершив покупку в магазине ритейлера, клиент сможет с комфортом добраться в любую точку Москвы.
В пилотном проекте участвует магазин «М.Видео» в ТЦ «Каширская плаза» по адресу Каширское шоссе, д.61, к.2. Услуга доступна клиентам, совершившим единовременную покупку на сумму от 9 990 рублей. Для организации поездки необходимо подойти к специальной стойке вызова такси CallToVisit и отсканировать QR-код кассового чека. Рядом со стойками работают менеджеры CallToVisit, которые подробно расскажут об услуге и помогут с вызовом автомобиля. Такси бесплатно отвезёт покупателя по любому адресу в пределах МКАД.
«В рамках омниканальной стратегии мы стремимся расширить покупательский опыт в рознице, предлагая клиентам высокий уровень сервиса, основанный на технологиях. В магазинах „М.Видео“ продавцы консультируют покупателей с помощью многофункциональных планшетов, а для тестирования товаров создаются уникальные experience-зоны. Партнёрство с CallToVisit позволит сделать общение клиентов с магазином более комфортным и приятным. Тем более что такая услуга должна быть очень востребована в условиях мегаполиса», — отмечает директор московского региона по розничным продажам «М.Видео» Вячеслав Корнилов.
Пилот «М.Видео» и CallToVisit продлится до конца сентября 2018 года. После его окончания количество точек вызова бесплатного такси может быть увеличено — соответствующие терминалы для покупателей появятся в других московских магазинах сети.
«Услуга бесплатного такси выгодна не только покупателям, но и самим торговым сетям, — говорит Сергей Алумов, сооснователь и генеральный директор CallToVisit. — С её помощью компании могут увеличить средний чек, повысить лояльность клиентов и получить ещё один инструмент управления конкурентоспособностью бизнеса. Мы планируем расширять сеть партнёров, устанавливать аналогичные стойки в магазинах, торговых центрах, ресторанах и кафе по всему городу. А главная наша цель — сделать такси бесплатным для каждого покупателя».