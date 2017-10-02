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«М.Видео» подвела итоги первого хакатона M.SMART

Компания «М.Видео» совместно с Microsoft и Фондом Развития Интернет Инициатив (ФРИИ) провела первый хакатон M.SMART, посвященный использованию технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в ритейле. «М.Видео» планирует взять лучшие идеи, предложенные участниками хакатона, для доработки и внедрения.

Участники хакатона «М.Видео» работали над двумя темами на выбор: агрегатор отзывов клиентов о товарах и помощник продавца по подбору техники и аксессуаров. Обе задачи предполагали использование искусственного интеллекта для работы с базами данных. В рамках отборочного этапа заявки подали 176 разработчиков. Экспертное жюри отобрало 13 лучших команд, попавших в финал, которые в течение 27 часов работали над решением одной из двух задач. В состав жюри и менторов, которые на протяжении всего мероприятия оказывали поддержку и консультировали финалистов, вошли эксперты «М.Видео» и Microsoft.

При определении победителя хакатона организаторы оценивали корректность работы алгоритма и выдаваемых им результатов по смыслу и формату. Компания «М.Видео» планирует изучить лучшие технические решения в обеих номинациях, возможность их масштабирования и приме решение об имплементации разработок на сайте mvideo.ru и мобильном приложении для продавцов.

По результатам M.Smart Хакатона три команды были отмечены призами:

1-е место присуждено команде Николая Попова с решением по разработке агрегатора отзывов на сайте.

2-е место заняла команда Адама Тураева c сервисом — помощником продавца по подбору товара.

3-е место получила команда Николая Князева также с сервисом по агрегации отзывов.

«Вызывает восхищение тот факт, что в хакатоне M.Smart участвовало столько талантливых ребят, которые менее чем за два дня смогли создать рабочие решения очень непростых задач, протестировали различные алгоритмы и пришли к качественному и достойному результату. Это наш первый хакатон, но на его примере мы убедились, что подобные мероприятия могут быть эффективным инструментом партнерства крупного бизнеса и сообщества разработчиков, позволяют находить новые интересные технические идеи и привлекать ценные кадры», — прокомментировал руководитель направления Data science «М.Видео» Владимир Литвинюк.

Сервис агрегации отзывов позволяет обработать комментарии, оставленные покупателями в карточке товара, и c помощью технологий искусственного интеллекта формировать на их основе агрегированный отзыв с описанием достоинств и недостатков товара. Благодаря этой функции посетители сайта смогут оперативно оценить опыт других пользователей, что облегчает принятие решения о покупке. Помощник продавца по подбору товара дает возможность разобраться в различиях нескольких моделей техники, учитывая ключевые потребительские преимущества и недостатки каждой, чтобы подобрать клиенту самый подходящий вариант из множества представленных. Текст агрегированного «отзыва» должен содержать релевантную информацию о ключевых достоинствах и недостатках товара и в то же время легко читаться и требовать минимальной модерации перед публикацией. Задача помощника по подбору — систематизировано выдавать ключевые преимущества конкретной модели, влияющие на принятие решения о ее покупке.

«Нам была предложена крайне интересная бизнес задача, с которой нужно было креативить. Помимо опыта программирования, мы много узнали об „М.Видео“, работе ее ИТ-специалистов и подходе к поиску новых технологий. Приятно, что компания открыта и готова рассматривать молодых экспертов и их разработки в качестве реального инструмента решения своих задач», — поделился капитан команды-победителя хакатона Николай Попов.

«Мы в компании Microsoft поддерживаем проведение мероприятий, на которых проверяются гипотезы, разрабатываются инструменты, открывающие новые возможности для роста бизнеса. Искусственный интеллект и машинное обучение — важный компонент цифровой трансформации и, вероятно, один из сложнейших. Тем не менее, участники хакатона совместно с экспертами смогли разработать достойные технические решения всего за два дня. „М.Видео“ сделали прекрасное мероприятие, которое я с полной уверенностьюмогу назвать образцовым для формата хакатона», — говорит эксперт по стратегическим инициативам Microsoft в России Александр Белоцерковский.

Автор: Анна
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