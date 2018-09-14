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«М.Видео» получила премию «Тру омни»

«М.Видео» получила премию Retail Business Russia Awards 2018 в номинации «Тру омни». Более 100 экспертов индустрии приняли участие в голосовании и определили победителя — ритейлера, который связал максимальное число каналов и создал уникальный бесшовный опыт для своих покупателей.

Компания «М.Видео» уже более трёх лет развивает омниканальный подход к продажам, а с 2018 года приняла стратегию One Retail, предполагающую полностью бесшовный покупательский опыт, а также значительное увеличение уровня персонализации. Такая модель подтверждает свою эффективность. Онлайн рынок бытовой техники и электроники в первом полугодии 2018 года вырос 25%. Одним из драйверов роста является развитие онлайн-продаж. «М.Видео» растёт в три раза быстрее рынка, при этом 75% онлайн заказов ритейлера приходится на самовывоз из магазинов. Сейчас в 150 магазинах сети 25% выручки приходится на покупки клиентов, приехавших в розницу, чтобы забрать онлайн заказ. В целом «М.Видео» каждый пятый рубль зарабатывает онлайн.

Причина сильных результатов — в решениях, принятых в рамках цифровой трансформации бизнеса. Например, три года назад ритейлер запустил новый проект m_mobile — зоны для продажи цифровых товаров внутри магазинов. На выделенной площадке представлены для теста и продажи смартфоны, носимая электроника, аксессуары, игровые приставки, гаджеты, связанные с ними сервисы, а также тарифы всех четырёх операторов. В прошлом году «М.Видео» также развернула проект «М.Кредит», который позволяет, в том числе и в онлайне, оформить одну кредитную заявку и направить ее на одобрение сразу в несколько банков. При этом получить товар клиент может как в магазине, так и с доставкой, не выходя из дома.

Ежегодная премия Retail Business Russia Awards состоялась 13 сентября в рамках конференции Retail Business Russia. На экспертное голосование вынесли четыре номинации «Тру омни», «Команда Z» — компания, в которой хотят работать представители поколения Z, «Открытое сознание» — сотрудничество, коллаборация и взаимодействие, и «Большое сердце» — благотворительная деятельность. Помимо «М.Видео» наградой также отметили проекты компаний Tele2, «Связной» и «Ашан».

Автор: Анна
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