«М.Видео» представила маркетплейс Goods

Российский ритейлер бытовой техники и электроники «М.Видео» представил собственную торговую интернет-площадку Goods. Маркетплейс начнёт работать во второй половине 2017 года. Компания сообщила об этом на пресс-конференции, состоявшейся 16 февраля 2017 г. в Москве.

По словам Соломона Кунина, директора проекта, пока что Goods проходит внутреннее тестирование. Технически платформа начнет функционировать уже во II кв. 2017 г., однако коммерческий запуск состоится позже. В первое время она будет обслуживать только Москву и Московскую область, однако к концу 2020 г. «М.видео» планирует вывести Goods в города с миллионным населением. По словам Александра Тынкована, президента «М.видео», у площадки есть шансы стать отечественным аналогом Amazon, захватив в среднесрочной перспективе около 15% рынка российской интернет-торговли.

Goods полностью принадлежит «М.видео». Объем уставного капитала, выделенного ей материнской компанией без привлечения кредитных средств, не раскрывается. После завершения процесса продажи «М.видео», Goods будет принадлежать группе «Сафмар».

Goods будет взимать с продавцов комиссию за каждый выполненный заказ, размер комиссии не уточняется. Покупатель сможет увидеть и сравнить цены на интересующие его товары в разных магазинах. Покупки от разных продавцов будут компоноваться в общий заказ, система оплаты, доставки, возврата и обмена будет общей, вне зависимости от продавца. В перспективе клиенты будут получать бонусы за совершенные покупки и тратить их на площадке.

У Goods уже есть 9 партнеров, вскоре к проекту должны присоединиться еще 30 магазинов. Кроме того, «М.видео» работает над заключением соглашения еще с 240 партнерами. Общее количество участников проекта планируется довести до 400 уже в 2017 г.

В первые месяцы после запуска на платформе будет всего пять категорий товаров: бытовая техника и электроника, товары для дома и ремонта, товары для детей, товары повседневного потребления, в том числе продукты с длительным сроком хранения и зоотовары. Уже сразу после запуска на Goods можно будет найти десятки тысяч предложений. В ближайшее время после запуска планируется добавить категории спортивных и автомобильных товаров. По словам Кунина, самые «сложные» категории, то есть одежда и скоропортящиеся продукты, пока что добавляться не будут.

Как утверждает Тынкован, торговые площадки типа Goods, так называемые marketplace, пропускают через себя до 60% электронной коммерции в США, Европе и Китае, но в России этот показатель намного ниже. «М.видео» готова развивать это направление, предложив партнерам «прозрачную систему расчетов», а также взяв на себя вопросы доставки, обмена, возврата и проведения различных акций. Кроме того, компания собирается оказывать продавцам помощь в проведении платежей, маркетинге, логистике и аналитике, сумма вознаграждения не уточняется.

О планах «М.Видео» запустить собственный маркетплейс в сентябре 2016 года рассказывали источники РБК. Собеседники издания тогда говорили, что в течение первого года компания планирует привлечь около 200 продавцов и достичь оборота в размере 2,4 млрд рублей, а к 2020 году увеличить количество партнёров до пяти тысяч, а оборот до 13,5 млрд рублей.

По данным РБК, в развитие бренда и маркетинг площадки «М.Видео» планировала вложить 1 млрд рублей в течение трёх лет.