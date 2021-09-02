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«М.Видео» протестировала экспресс-доставку в космос

Компания «М.Видео» в рамках развития экспресс-форматов доставки вместе с агентством креативных коммуникаций BlackLight протестировал беспилотный автоматический стратостат, который доставил сотню беспроводных зарядок в космос, на высоту 30 000 метров.

Груз с пауэрбанками со скоростью шесть метров в секунду поднялся на высоту 30 000 метров — это в три раза выше точки, которую достигают гражданские самолёты. Температура в стратосфере — слое атмосферы, располагающемся на высоте от 11 до 50 км — достигала −75°C, а скорость ветра превышала 200 км/ч. За полётом можно было наблюдать в прямом эфире в Instagram-аккаунте «М.Видео». 100 полностью работоспособных беспроводных зарядок, побывавших в космосе, бренд разыграет среди пользователей социальной сети, сыгравших в запущенную незадолго до полёта космическую игру-маску.

 

Автоматический стратостат стартовал с берега Плещеева озера в Ярославской области. Подъем занял полтора часа, за столько же в среднем «М.Видео» доставляет малогабаритную технику и аксессуары в радиусе 50 км от магазинов в более чем 500 городах своего присутствия.

«Ноутбуки, планшеты, гарнитуры и другая техника стали таким же неотъемлемым элементом подготовки к новому учебному году как учебники, тетради и портфели. В августе мы запустили масштабную распродажу „ЭПИК СЭЙЛ“ и другие специальные предложения, чтобы помочь подготовиться к новому учебному году с выгодой. Но как успеть купить все необходимое, а 1 сентября уже совсем близко? У нас есть решение — экспресс-доставка домой всего за два часа, если вы находитесь в радиусе до 50 км от ближайшего магазина. Этого времени и расстояния, как оказалось, достаточно, чтобы сделать доставку сотни паэурбенков даже в стратосферу. Вместе с агентством BlackLight нам удалось реализовать непростой, но действительно яркий проект, который помог подчеркнуть космическую скорость нашей доставки и удобство сервиса для покупателей».

Руководитель направления по работе с лидерами мнений и маркетинговых специальных проектов «М.Видео-Эльдорадо» Татьяна Шароварская

«Космос — снова тренд: люди с новой силой мечтают прикоснуться к нему, отправившись в путешествие на орбиту Земли — спасибо компаниям Virgin Galactic и Blue Origin, активно продвигающим космический туризм. Мы решили устроить полет, чтобы в актуальной форме подсветить быстрый сервис доставки от „М.Видео“ — к тому же высота стратосферы и радиус доставки совпадают. Делать проект было очень весело, но рискованно, поскольку трансляция в прямом эфире обязывает к идеально слаженной механике, что в контексте отправки чего-то в космос почти невозможно. Но нам повезло, получилась ракета».

Руководитель креативной группы агентства BlackLight Алина Измайлова

Автор: Анна
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