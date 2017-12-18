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«М.Видео» сняла новогодний рекламный мюзикл

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М.видео
М.видео
Бытовая техника

Компания «М.Видео» запускает новогоднюю кампанию, основным элементом которой стал праздничный имиджевый видеоролик.

Второй год подряд, наряду с коммуникацией товарных предложений, «М.Видео» прибегает к использованию нативных коммуникаций. Компания сняла новогоднюю короткометражную историю, сюжет которой строится вокруг череды случайных встреч незнакомых друг с другом людей. Связующим звеном между ними становится известная песня «Три белых коня» из кинофильма «Чародеи». Её напевают герои ролика и передают от одного к другому, заражая праздничным настроением.

Съёмки ролика происходили на ночных улицах Москвы, в кафе Coffee Room на Старом Арбате, в торговом центре «Гудзон» и в магазине «М.Видео» на Садовой-Спасской.

Сценарий и концепцию ролика разработало креативное агентство Twiga Touch. За производство отвечала компания Artworks Film — команда занималась подбором артистов, съёмками и также производственными этапами — монтажом, цветокоррекцией, озвучанием.

«Иногда все, что нужно, — это попасть в настроение. Передать тому, кто рядом, улыбку, радость, строчку из песни. Мы хотим не просто давать лучшие возможности для покупки. Мы хотим сердцем быть рядом с нашими клиентами в радостные минуты. Создавать эти минуты для них», — прокомментировала руководитель департамента маркетинговых коммуникаций «М.Видео» Юлия Зарипова.

Компании и сервисы: М.видео
Автор: Анна
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