«М.Видео» сняла новогодний рекламный мюзикл

Компания «М.Видео» запускает новогоднюю кампанию, основным элементом которой стал праздничный имиджевый видеоролик.

Второй год подряд, наряду с коммуникацией товарных предложений, «М.Видео» прибегает к использованию нативных коммуникаций. Компания сняла новогоднюю короткометражную историю, сюжет которой строится вокруг череды случайных встреч незнакомых друг с другом людей. Связующим звеном между ними становится известная песня «Три белых коня» из кинофильма «Чародеи». Её напевают герои ролика и передают от одного к другому, заражая праздничным настроением.

Съёмки ролика происходили на ночных улицах Москвы, в кафе Coffee Room на Старом Арбате, в торговом центре «Гудзон» и в магазине «М.Видео» на Садовой-Спасской.

Сценарий и концепцию ролика разработало креативное агентство Twiga Touch. За производство отвечала компания Artworks Film — команда занималась подбором артистов, съёмками и также производственными этапами — монтажом, цветокоррекцией, озвучанием.