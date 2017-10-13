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«М.Видео» создала блокчейн-консорциум для факторинга

«М.Видео» совместно с Альфа-банком и «Сбербанк Факторингом» создал консорциум для использования технологий блокчейн в финансовом секторе. В рамках партнерства компании запустили открытую блокчейн-платформу для факторинговых операций, которая поможет участникам рынка сэкономить сотни миллионов рублей за счет снижения роли человеческого фактора, сообщает «Коммерсант».

В основе новой платформы — смарт-контракты Ethereum, которые будут выполнять сверку информации. Если хэшированная информация в документах совпадет, а поставка товара будет подтверждена, банк получит уведомление, что с поставщиком можно расплатится. Публичная сеть состоит из серверов каждого участника. Платформа позволяет подключить неограниченное число поставщиков и банков с сохранением конфиденциальности информации о сделках.

В 2016 году объем факторинга в РФ превысил 2 трл рублей, из них 46% приходится на оптовую торговлю, 18% от неё приходится на электронику. Оборот факторинговых операций между «М.Видео» и его поставщиками составляет миллиарды рублей.

Раньше десятки тысяч накладных обрабатывались сотрудниками вручную с помощью бумажного документооборота. «Применение блокчейна автоматизирует сверку отгрузочной документации и устраняет риски мошенничества и потери конфиденциальности, сокращает операционные расходы, повышает скорость и удобство факторинговых платежей», — сообщает финансовый директор «М.Видео» Екатерина Соколова.

Годовая экономия на использовании блокчейна в факторинге может достигать 200 млн рублей в год. После того, как платформа будет «отточена», ее смогут использовать и другие участники рынка: например, ритейлу она будет полезна в CRM, а банкам — в иных финансовых операциях. Однако эксперты отмечают, что вопрос о юридической силе использования блокчейна в факторинге остается не решённым.

Автор: Анна
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