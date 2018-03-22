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«М.Видео» увеличила чистую прибыль на 25% до 7 млрд рублей по итогам 2017 года

«М.видео» объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты за 2017 год, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО).

Выручка «М.Видео» выросла на 8,2% до 198 млрд рублей (без НДС) в 2017 году. Рост был обусловлен как увеличением продаж сопоставимых магазинов, так и высокой динамикой онлайн-покупок, на долю последних пришлось 15,7% от выручки (12,0% годом ранее).

«М.Видео» сохранила лидерские позиции на рынке бытовой техники и электроники России — доля компании достигла 17,1%. В отчётном периоде компания смогла значительно нарастить долю на онлайн рынке до рекордных 14,1% с 11,3% в 2016 году.

Валовая прибыль «М.Видео» составила 46,5 млрд рублей по итогам 2017 года, увеличившись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом валовая рентабельность выросла на 0,1 процентный пункт до 23,5%.

EBITDA компании продемонстрировала существенный рост, увеличившись на 14,0% по сравнению с прошлым годом до 11,8 млрд рублей.

Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin) составила рекордные 6,0% за последние три года.

Чистая прибыль «М.Видео» увеличилась на 25,4% в 2017 году до 7 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли составила 3,5% в 2017 году по сравнению с 3,0% годом ранее.

«Несмотря на непростое начало 2017 года на фоне снижения потребительской активности в первом квартале, „М.Видео“ смогла не только увеличить продажи по итогам всего года, но и показать заметное улучшение всех финансовых показателей, что говорит о сбалансированной эффективной бизнес-модели и высоком уровне корпоративного управления. „М.Видео“ успешно прошла этап построения омниканальной розницы, смогла предложить клиентам бесшовный покупательский опыт онлайн и оффлайн, это нашло отражение в текущих успехах компании — укреплении общих позиций на рынке, увеличении продаж сопоставимой розницы при стремительной позитивной динамике в интернете. „М.Видео“, совершенствуя ИТ-системы и внедряя инновации во всех сферах — от закупок до HR, трансформируется в digital-бизнес, что позволяет компании на насыщенном рынке предвосхищать ожидания клиентов и обеспечивать рост акционерных инвестиций», — отметил президент «М.Видео» Александр Тынкован.

«Доля «М.Видео» в онлайн-продажах бытовой техники и электроники на российском рынке вплотную приблизилась к нашим общерыночным позициям и достигла 16,6% в четвёртом квартале 2017 года. Мы успешно конкурируем с интернет-игроками, используя розничную сеть как одно из ключевых преимуществ. В онлайн-сегменте «М.Видео» смогла обогнать рынок по всем категориям благодаря эффективной омниканальной стратегии, — подчеркнул главный исполнительный директор «М.Видео» Энрике Фернандес.

«Технические решения и новый эко-системный подход к продажам, который „М.Видео“ внедряла последние два года, позволяют нам активно наращивать присутствие в сегменте цифровой техники, привлекать новую, молодую аудиторию, сохраняя при этом традиционно высокий для „М.Видео“ уровень прибыли. Запущенные только год назад проекты М.Кредит по потребительскому кредитованию и Real Time Dealing по продажам с помощью мобильных устройств в рознице уже приносят компании доход и, уверен, станут одним из существенных конкурентных преимуществ в борьбе за клиентов», — подчеркнул г-н Фернандес.

Ключевые консолидированные финансовые показатели «М.Видео» за 2017 год:

В млн руб.

2017 г.

2016 г.

Изменение, %

Выручка

198 197

183 219

8,2%

Валовая прибыль

46 527

42 935

8,4%

Валовая рентабельность, %

23,5

23,4

0,1

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

(40 754)

(37 351)

9,1%

Прочие операционные доходы за вычетом прочих операционных расходов

2 407

1 100

118,8%

Операционная прибыль

8 180

6 684

22,4%

Чистая прибыль

6 954

5 546

25,4%

Рентабельность по чистой прибыли, %

3,5

3,0

0,5

EBITDA

11 794

10 344

14,0%

Рентабельность по EBITDA, %

6,0

5,6

0,4
Автор: Анна
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