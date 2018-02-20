«М.Видео» внедряет решение для планирования рабочих графиков

Компания «М.Видео» привлекла российский стартап Verme для эффективного планирования гибких графиков розничных сотрудников — решение позволяет автоматизировать планирование рабочего графика для каждого из сотрудников магазина в зависимости от сезона, дня недели и текущей нагрузки на персонал. Как показал пилот, точность расчёта потребности в продавцах выросла на 20%, в результате, выросло качество обслуживания покупателей и продажи. «М.Видео» планирует развернуть сервис на всю сеть магазинов в течение первого полугодия 2018 года.

«М.Видео» успешно завершила пилотный проект по использованию сервиса Verme в 20 магазинах в разных регионах России. Это решение позволило увеличить точность планирования работы персонала в магазинах на 20%. «Умное» ПО рассчитывает суточную потребность в продавцах по часам, анализируя информацию о трафике, сезонности, объёмах продаж и предпочтениях самих сотрудников.

Ритейлер уже несколько лет использует «гибкие графики» при планировании рабочего времени сотрудников. Такой подход позволяет директорам розницы формировать график смен таким образом, чтобы магазин работал эффективно, в каждой зоне всегда находилось оптимальное количество персонала, а покупатели получали оперативную и профессиональную помощь по выбору товаров и оформлению покупки. При выборе партнёра «М.Видео» ориентировалась на высокую скорость и точность работы программы, гибкость в настройках, возможность менять и добавлять функционал по мере развития компании, а также стоимость лицензий и интеграции с ИТ-платформой

«Довольный сотрудник — довольный клиент. Наш подход к своим сотрудникам предполагает, что уровень административной поддержки и прозрачности процедур внутри компании для команды равен качеству сервиса для клиентов. Технологии Workforce Management эффективно распределяют время сотрудников магазинов, а также делают процесс оплаты труда и премирования продавцов прозрачным и планируемым. Сотрудничество с Verme позволило повысить точность планирования занятости продавцов до 90%, решение делает работу более удобной для людей, и повышает эффективность компании. Как итог — текучесть среди розничного персонала в „М.Видео“ в полтора-два раза ниже, чем в среднем по рынку», — подчеркнула директор по персоналу «М.Видео» Наталья Малеева

Пилотный проект с Verme был призван не только испытать стартап разработку, но и проверить работу нового ПО в экосистеме «М.Видео». За три месяца была выполнена интеграция с ИТ платформой ритейлера, проведены пользовательское и нагрузочное тестирование с учётом роста сети.

В апреле-мае 2018 года «М.Видео» планирует масштабировать сервис Verme на всю сеть. Таким образом, покупатели более 400 магазинов в России смогут получить лучший сервис, а ритейлер — дополнительную прибыль за счёт минимизации упущенных продаж.