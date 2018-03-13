«М.Видео» вошла в топ-10 лучших работодателей России

Компания «М.Видео» вошла в первую десятку рейтинга портала HeadHunter «ТОП-100 лучших работодателей России — 2017». Ритейлер улучшил прошлогодний результат на 12 пунктов и стал единственной розничной сетью среди первых 40 компаний.

По результатам ежегодного исследования, проводимого порталом HeadHunter в партнёрстве с газетой РБК, «М.Видео» впервые вошла в десятку лучших работодателей России, поднявшись за год на 12 позиций. Более того, компания возглавила отраслевой рейтинг «Розничные и ресторанные сети», существенного опережая ближайших ритейл-конкурентов. При составлении рейтинга эксперты учитывают мнения соискателей и сотрудников компании, а также оценивают эффективность работы HR-департамента.

«М.Видео» непрерывно совершенствует и внедряет новые практики работы с персоналом и двусторонней коммуникации внутри команды. И в офисе, и в рознице мы стараемся обеспечивать высокую мотивацию и лояльность. Согласно последним исследованиям уровень вовлеченности и удовлетворённости сотрудников «М.Видео» на 30% выше средних показателей и других розничных игроков, и российского бизнеса в целом. Высокая позиция в рейтинге лучших работодателей России является признанием наших усилий как среди сотрудников, так и на рынке«, — прокомментировала директор по персоналу компании «М.Видео» Наталья Малеева.

Исследование «ТОП-100 лучших работодателей России» проводится в три этапа и предполагает внешнюю и внутреннюю оценки, а также анализ эффективности работы департамента по персоналу. Итоговый балл рассчитывается как сумма баллов по каждому из трёх компонентов, исходя из удельного веса: мнения соискателей и вовлеченность сотрудников — по 40%, эффективность службы по работе с персоналом — 20%. Масштабное голосование соискателей состоялось на сайте hh.ru и других информационных ресурсах на базе методики, одобренной ВЦИОМ. Мнение сотрудников определяли в рамках анонимного исследования удовлетворённости, лояльности и поддержки инициатив работодателя. Эффективность работы HR-департаментов оценили на основе анкетирования HR-специалистов, проводимого HeadHunter при поддержке консультантов PricewaterhouseCoopers Russia.

Помимо основного рейтинга были опубликованы дополнительные списки «Работодатели — лидеры по отдельным характеристикам», «Работодатели — лидеры по отраслям». К участию приглашались все компании, работающие в России, численностью персонала более 100 человек.