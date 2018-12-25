«М.Видео» помогают случаться чудесам в новогоднем рекламном ролике

Компания «М.Видео» выпустила новогодний рекламный ролик, посвящённый гаджетам и мечтам, которые сбываются в каждой семье в канун главного праздника страны.

В основе ролика лежит история в маленьком чуде, которое произошло в одной семье в новогоднюю ночь. Маленький мальчик очень хотел увидеть Деда Мороза хотя бы на видео, снятом на старенький смартфон...

«Уже несколько лет „М.Видео“ готовит к Новому году не только рекламные коммуникации о выгодных предложениях, но и атмосферные видеоистории, которые создают настроение праздника и чуда. Новый год — это время для волшебства и исполнения самых заветных желаний. „М.Видео“ и m_mobile знают, что нет ничего приятнее, чем исполнять мечты близких, и всегда рядом, чтобы вам в этом помочь», — прокомментировал операционный директор по маркетингу сети «М.Видео» Антон Володькин.

Сценарий и концепцию ролика разработало агентство Possible Group. За производство отвечала компания Focus Film. Команда занималась подбором артистов, съёмками и также производственными этапами — монтажом, цветокоррекцией, озвучанием.

«Подарок можно купить, а в сказку необходимо поверить, придумать её и создать — вот, о чём хотим напомнить зрителям. Такому сюжету подходила кинематографичная камера и органичные ситуации. Здорово, что клиент стремился к правдивости, и у нас была возможность работать аккуратными творческими средствами», — отметил креативный арт-директор Possible Group Артем Зыкин.

Новогодние имиджевые ролики стали уже традиционными для «М.Видео» — ритейлер третий год подряд готовит эмоциональное видеопоздравление для всех друзей, неравнодушных к технике и влюблённых в атмосферу праздника.