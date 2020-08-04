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«М.Видео» выводит на российский рынок телевизоры под собственной торговой маркой Novex

Группа «М. Видео-Эльдорадо» выводит на российский рынок телевизоры под брендом Novex — собственной торговой марки «М. Видео». Ранее компания запустила производство и продажу телевизоров под брендом Hi в «Эльдорадо». В соответствии с позиционированием каждой из сетей, в «Эльдорадо» покупатели найдут бюджетные телевизоры, в «М. Видео» модели из среднего ценового сегмента с актуальными технологиями. На данный момент ассортимент Novex включает 11 моделей телевизоров с диагоналями от 24 до 65 дюймов.

«Умные» телевизоры Группы «М. Видео-Эльдорадо» получили мультимедийную платформу Яндекса. Основными драйверами российского рынка ТВ являются модели с поддержкой Smart TV и разрешением 4K (UHD), чему способствует растущая доступность технологий и развитие рынка онлайн-видео. «М. Видео» вводит в ассортимент серию 4К-телевизоров под брендом Novex с предустановленной контентной платформой от Яндекс для Smart TV. Средняя стоимость Smart TV c популярным диапазоном диагоналей 30-44 дюйма на российском рынке составляет около 20-22 000 рублей, цена телевизоров СТМ «М. Видео» с диагональю 43 дюйма составляет 17 990, что на 20% дешевле за счёт локальной разработки и производства.

В «М. Видео» доступны две модели ТВ Novex на медиаплатформе Яндекс с диагоналями 43 и 65 дюймов, цена — 17 990 и 34 990 рублей. «Умные» телевизоры имеют разрешение 3840×2160 (4К UHD), тонкий корпус с оптической глубиной 20 мм, высококонтрастную матрицу, встроенный спутниковый тюнер DVB-S2, поддерживают голосовое управление и стандарты HDR10 и HLG.

Контентная платформа от компании Яндекс, работающая на базе ОС Android (используется открытая версия Android Open Source Project), дает пользователям возможность смотреть более 200 телеканалов Яндекс. Эфира, фильмы и сериалы из медиатеки онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD, ролики с YouTube, а также воспользоваться другими возможностями «умного» телевизора, имеющего доступ в интернет через модуль Wi-Fi.

«С появлением в портфеле Группы новой собственной торговой марки мы сможем полностью удовлетворить спрос в растущем сегменте ТВ в зависимости от потребностей покупателей и их бюджета. Производство в России позволяет нам предлагать конкурентоспособную продукцию по привлекательной цене, контролировать её качество и постоянную представленность в более чем 250 городах присутствия сетей. У „М. Видео“ и „Эльдорадо“ есть своя лояльная аудитория и свои точки роста. В телевизорах Hi мы фокусируемся на ценовой доступности, в моделях Novex на технологичности и лучшем пользовательском опыте. В наших планах дальнейшее развитие СТМ брендов и выход в новые категории бытовой техники с востребованным у покупателей функционалом», ‒ подчёркивает директор по стратегическому развитию коммерческой дирекции Группы «М. Видео-Эльдорадо» Максим Гусев.

За один год доля бренда Hi достигла 10% в штучных продажах «Эльдорадо». Сеть «Эльдорадо» начала продажи первой линейки доступных телевизоров под брендом Hi в мае 2019 года. Сейчас покупателям доступны 16 моделей в лаконичном стиле с тонкими рамками и малой толщиной корпуса стоимостью от 5 790 рублей. Телевизоры собираются на территории России. Доля продукции Hi по итогам шести месяцев этого года составила порядка 10% от общего количества проданных в сети телевизоров.

Smart TV в России и занимают более половины рынка. По итогам первого полугодия 2020 года российский рынок телевизоров увеличился на 16% в штуках и 7,5% в деньгах, до порядка 3,4 млн устройств и 72 млрд. рублей. Доля «умных» телевизоров превысила 55% рынка в штуках и достигла 80% в деньгах. С поддержкой разрешения 4К (UHD) продается уже каждый третий телевизор, год назад на них приходилась только четверть штучных продаж, в 2017 году — 15%. В денежном выражении на такие модели приходится 60% от денежного объёма рынка.

Автор: Александр
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