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«М.Видео» закрыла сделку по приобретению российского бизнеса МедиаМаркт

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о закрытии сделки, в рамках которой MediaMarktSaturn приобрела 15% акций ПАО «М.видео» у Группы САФМАР, крупнейшего акционера компании, а Группа «М.Видео-Эльдорадо» приобрела 100% участия в ООО «Медиа-Сатурн-Русланд», российском бизнесе MediaMarktSaturn.

В результате сделки Группа «М.Видео-Эльдорадо» получила в управление 42 магазина МедиаМаркт в 22 городах России. Группа планирует на их месте открыть порядка 60 магазинов под брендами «М.Видео» или «Эльдорадо» в зависимости от местоположения, конкурентного окружения и покупательской аудитории. Часть магазинов откроется уже в этом году, остальные — в первой половине 2019 года.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» планирует полностью интегрировать магазины МедиаМаркт, что позволит существенно улучшить их экономическую модель и дополнительно получить до 110 миллиардов рублей выручки и до 11 миллиардов рублей EBITDA за последующие четыре года. Группа предварительно планирует совокупную выручку по итогам 2022 года на уровне 500 миллиардов рублей и EBITDA на уровне 35 миллиардов рублей.

Магазины МедиаМаркт закрываются на ребрендинг с 01 сентября 2018 года. После сделки «М.Видео» также берет на себя обязательства в рамках действующего законодательства по обмену, возврату и гарантийному ремонту техники, ранее приобретённой в магазинах МедиаМаркт на всей территории России — покупатели МедиаМаркт могут обратиться в любой ближайший магазин «М.Видео». Компания также сохранит бонусные баллы, накопленные по программе лояльности МедиаМаркт, и предоставит возможность обменять подарочные карты, ранее приобретённые в МедиаМаркт, на карты «М.Видео».

Группа подала все необходимые документы для регистрации долей участия в ООО «Медиа-Сатурн-Русланд» в налоговых органах в соответствии с действующим российским законодательством.

«Первые итоги объединения „М.Видео“ и „Эльдорадо“ служат наглядным доказательством эффективности выбранной нами бизнес-модели, основанной на сохранении двух розничных сетей. Обе сети смогли существенно улучшить свои операционные и финансовые показатели, и Группа в целом показала рост с учётом первых реализованных синергий. Приобретение исключительно удачно расположенных магазинов МедиаМаркт позволяет нам в кратчайшие сроки реализовать ранее задуманные планы по развитию обеих сетей — на их месте мы откроем порядка 60 новых гипермаркетов „М.Видео“ и „Эльдорадо“. Мы приложим все усилия для сохранения и развития сотрудников МедиаМаркт, и гарантируем нашим клиентам действительно широчайший ассортимент, выгодные цены и лучший сервис», — подчеркнул президент Группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован.

MediaMarktSaturn приобрела 15% акций ПАО «М.видео». Представители MediaMarktSaturn получат места директора и наблюдателя в Совете директоров ПАО «М.видео». Новый совет директоров компании будет избран в соответствии с действующим законодательством и лучшими практиками корпоративного управления.

После закрытия сделки ПАО «М.видео» имеет следующую акционерную структуру: Группа САФМАР контролирует 38,2% акций, MediaMarktSaturn принадлежит 15% акций, 46,8% остаются в свободном обращении на Московской бирже.

Автор: Анна
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