«М.Видео» запускает программу по поддержке начинающих стримеров

Сеть «М.Видео» запускает платформу для поддержки стримеров в рамках клуба M.Game. Тематическая площадка под названием M.Stream объединяет хаб с полезным контентном и оборудованием для трансляций, а также серию конкурсов, в которых все начинающие стримеры смогут прокачать свои скиллы, побороться за призы и стать одними из ведущих игрового сообщества «М.Видео».

Первый конкурс среди геймеров пройдёт в течение августа в официальной группе M.Game в социальной сети ВКонтакте. Для участия достаточно подать заявку и прислать пример своей трансляции на любой стриминговой площадке. Три лучших автора получат игровую периферию от HyperX и возможность постримить компьютерные и консольные игры до их официального релиза в группе M.Game с аудиторией более 70 000 человек. До конца года «М.Видео» проведёт ещё ряд конкурсов и разыграет стриминговое оборудование от ведущих производителей и ключи на игровые новинки.

На сайте «М.Видео» заработал специальный хаб M.Stream. В нём собраны все необходимые товары для стриминга (камеры, микрофоны, гарнитуры, карты видеозахвата, свет, игровая мебель и другие аксессуары), записи трансляций основных игровых новинок от «М.Видео», график ключевых релизов и раздел с подборкой полезных обзоров для тех, кто всерьёз хочет взяться за стриминг. В разделе также появится подборка тематических гайдов: как установить свет, настроить звук, какое выбрать оборудование, как настроить софт для трансляций и другие.

«Сегмент игровых онлайн-трансляций стремительно набирает популярность, и из хобби превращается в массовый вид деятельности, который позволяет заработать и стать знаменитым благодаря своим способностям. Мы хотим помочь начинающим стримерам расширить аудиторию, получить новый опыт, сделать контент ещё качественнее и стать лучше в конкуренции с другими талантливыми ведущими. Для этого в рамках проекта M.Stream готовы помочь с игровым оборудованием, поделимся лайфхаками и предоставим собственную площадку для стриминга в популярной социальной сети ВКонтакте», — отмечает руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков.

«М.Видео» развивает клуб M.Game для любителей консольных и компьютерных игр с 2016 года. Он объединяет онлайн-площадку с новинками, предзаказами, полезным контентом акциями и специальными предложениями, а также тысячи товаров: игры, цифровые коды, оборудование и аксессуары. Сообщество M.Game в социальной сети ВКонтакте насчитывает более 70 000 любителей игр, в нём регулярно публикуются последние новости из мира игр и проводятся онлайн-трансляции. Под брендом M.Game в магазинах сети установлены специальные зоны и проходят старты продаж новинок. По итогам первых шести месяцев 2020 года в России каждая третья игровая консоль была продана в «М.Видео» или «Эльдорадо». Совокупная доля двух сетей в сегменте видеоигр превышает 60%.