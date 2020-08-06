+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«М.Видео» запускает программу по поддержке начинающих стримеров

Сеть «М.Видео» запускает платформу для поддержки стримеров в рамках клуба M.Game. Тематическая площадка под названием M.Stream объединяет хаб с полезным контентном и оборудованием для трансляций, а также серию конкурсов, в которых все начинающие стримеры смогут прокачать свои скиллы, побороться за призы и стать одними из ведущих игрового сообщества «М.Видео».

Первый конкурс среди геймеров пройдёт в течение августа в официальной группе M.Game в социальной сети ВКонтакте. Для участия достаточно подать заявку и прислать пример своей трансляции на любой стриминговой площадке. Три лучших автора получат игровую периферию от HyperX и возможность постримить компьютерные и консольные игры до их официального релиза в группе M.Game с аудиторией более 70 000 человек. До конца года «М.Видео» проведёт ещё ряд конкурсов и разыграет стриминговое оборудование от ведущих производителей и ключи на игровые новинки.

На сайте «М.Видео» заработал специальный хаб M.Stream. В нём собраны все необходимые товары для стриминга (камеры, микрофоны, гарнитуры, карты видеозахвата, свет, игровая мебель и другие аксессуары), записи трансляций основных игровых новинок от «М.Видео», график ключевых релизов и раздел с подборкой полезных обзоров для тех, кто всерьёз хочет взяться за стриминг. В разделе также появится подборка тематических гайдов: как установить свет, настроить звук, какое выбрать оборудование, как настроить софт для трансляций и другие.

«Сегмент игровых онлайн-трансляций стремительно набирает популярность, и из хобби превращается в массовый вид деятельности, который позволяет заработать и стать знаменитым благодаря своим способностям. Мы хотим помочь начинающим стримерам расширить аудиторию, получить новый опыт, сделать контент ещё качественнее и стать лучше в конкуренции с другими талантливыми ведущими. Для этого в рамках проекта M.Stream готовы помочь с игровым оборудованием, поделимся лайфхаками и предоставим собственную площадку для стриминга в популярной социальной сети ВКонтакте», — отмечает руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков.

«М.Видео» развивает клуб M.Game для любителей консольных и компьютерных игр с 2016 года. Он объединяет онлайн-площадку с новинками, предзаказами, полезным контентом акциями и специальными предложениями, а также тысячи товаров: игры, цифровые коды, оборудование и аксессуары. Сообщество M.Game в социальной сети ВКонтакте насчитывает более 70 000 любителей игр, в нём регулярно публикуются последние новости из мира игр и проводятся онлайн-трансляции. Под брендом M.Game в магазинах сети установлены специальные зоны и проходят старты продаж новинок. По итогам первых шести месяцев 2020 года в России каждая третья игровая консоль была продана в «М.Видео» или «Эльдорадо». Совокупная доля двух сетей в сегменте видеоигр превышает 60%.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

5 августа / Комментарии
Средний чек в «Пятерочке» и «Магните» в 2020 году по месяцам и ТОП товаров

Средний чек в «Пятерочке» и «Магните» в 2020 году по месяцам и ТОП товаров

ЧекСкан Research, аналитическое подразделение платформы ЧекСкан, представило данные том, как и что россияне покупали в крупнейших продуктовых сетях страны «Пятерочке» и «Магните» в течение первых семи месяцев 2020 года.

далее →

4 августа / Комментарии
«М.Видео» выводит на российский рынок телевизоры под собственной торговой маркой Novex

«М.Видео» выводит на российский рынок телевизоры под собственной торговой маркой Novex

«М.Видео» под брендом Novex начинает продажи телевизоров в среднем ценовом сегменте с востребованными функциями Smart TV и 4K по доступным ценам на мультимедийной платформе Яндекса.

далее →

3 августа / Комментарии
В «Перекрестке» вырос уровень потребительской удовлетворенности

В «Перекрестке» вырос уровень потребительской удовлетворенности

Торговая сеть «Перекресток» по результатам второго квартала 2020 года сообщила о росте потребительской лояльности среди покупателей и сотрудников.

далее →

31 июля / Комментарии
На фоне коронавируса «Магнит» откроет меньше магазинов

На фоне коронавируса «Магнит» откроет меньше магазинов

Торговая сеть «Магнит» снизила прогноз по открытию магазинов в текущем году в результате влияния ограничений из-за пандемии. Ритейлер планирует открыть около 600 магазинов, в том числе – порядка 150 «магазинов у дома» и 480 магазинов косметики.

далее →

30 июля / Комментарии
Компания Huawei обошла Samsung по продажам смартфонов

Компания Huawei обошла Samsung по продажам смартфонов

Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!