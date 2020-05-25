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«М.Видео» запускает сервис бесконтактного обмена и возврата товаров

Компания «М.Видео» запускает сервис бесконтактного обмена или возврата всех видов техники. Покупателям теперь необязательно обращаться в розничные магазины — оформить возврат техники независимо от причины, места покупки и вида устройства можно через контактный центр, а после пилотирования — и через сайт или мобильное приложение.

Сеть «М.Видео» запустила пилот по бесконтактному возврату или обмену техники, приобретённой клиентами в розничных магазинах и на mvideo.ru. Услуга доступна как для крупной и малой бытовой техники, так и для цифровых гаджетов стоимостью от 2 990 рублей и предоставляется бесплатно по всей России. Для оформления бесконтактного возврата покупателям достаточно обратиться в контактный центр и, не выходя из дома, оформить заявку, предоставив необходимые данные. В случае возврата товара надлежащего качества достаточно отправить на 24@mvideo.ru ФИО покупателя, номер телефона, адрес, номер заказа, фото товара, упаковки и серийного номера, а также, если есть претензии к качеству, описание неисправности. После окончания пилота функционал оформления возвратов появится на сайте и в мобильном приложении.

Заявки, принятые в контактном центре, поступают во флагманский магазин региона или магазин покупки. Затем сотрудники связываются с клиентом для согласования даты и времени вывоза некрупной техники или приезда мастера для оценки состояния крупных устройств. В течение двух-трёх дней сервисные специалисты принимают решение о возврате денежных средств или, в случае если техника неисправна и находится на гарантийном обслуживании, ее передаче в сервисный центр производителя. Если оплата была произведена онлайн через сайт, приложение или по ссылке, сумма покупки автоматически возвращается на счёт клиента в течение периода, установленного банком-эмитентом карты. В случае, когда клиент оплачивал технику картой или наличными в магазине или курьеру при доставке, в течение пилота его пригласят в магазин для возврата денег, а после окончания этого этапа возврат станет полностью бесконтактным как при онлайн-оплате.

«М.Видео в рамках стратегии ONE RETAIL мы разработали и внедрили десятки инициатив по переводу процессов консультирования, оплаты и получения товаров в бесконтактный, цифровой формат. Даже услуги, которые всегда предполагали живой контакт с покупателем, сегодня модифицируются, чтобы соответствовать, с одной стороны, нашим стандартам качества и безопасности, а с другой — ожиданиям клиентов получить качественный цифровой сервис и приятные эмоции от общения с брендом. Если покупка не пришлась по душе, ее теперь можно легко и быстро вернуть, даже не приходя в магазин лично», — отметил директор по управлению клиентским опытом «М.Видео» Станислав Горшенин.

На период карантина Группа «М.Видео-Эльдорадо» продлила срок возврата или обмена исправных товаров, который по закону составляет 14 дней. Все покупки в «М.Видео» и «Эльдорадо», включая онлайн-заказы, можно вернуть или обменять в течение 60 дней, вернуть или обменять неработающие товары можно в течение 30 дней с момента покупки.

Автор: Анна
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