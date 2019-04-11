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«М.Видео» запускает в магазинах in-store навигацию с дополненной реальностью

Группа «М.Видео–Эльдорадо» при консультационной поддержке фонда «Сколково» запустила в своих магазинах пилотную систему навигации, основанную на технологии дополненной реальности, это первое коммерческое AR-решение по in-store навигации на российском рынке. 

Приложение M.GO, разработанное российским стартапом «Блюменкрафт», позволит клиентам быстро ориентироваться в магазинах техники большой площади и легко находить нужные категории товаров. Ритейлер ожидает, что использование AR-решения в рознице позволит расширить покупательский опыт, привлечь молодую аудиторию и удивить всех, кто любит тестировать новые технологии.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила пилотный проект по тестированию AR-навигации. Для этого при входе в магазин и в некоторых других зонах расположили маркер позиционирования с QR-кодом для скачивания приложения «M.Go: виртуальный гид по магазину» на AppStore или Google Play. Мобильное решение поможет пользователям с лёгкостью ориентироваться в широком ассортименте ритейлера (средняя площадь гипермаркетов «М.Видео» составляет около 1500 кв. метров) и добавит интерактивный канал взаимодействия с брендом. В перспективе функционал будет расширен «кнопкой» вызова консультанта в ту зону, где клиенту нужна помощь, а также внедрением геймифицированных маркетинговых активностей и персонализированными коммуникациями.

Технология существует на базе отдельного программного продукта, и при успешном пилотировании может быть добавлена в функционал мобильного приложения «М.Видео» для клиентов. Сервис уже доступен для владельцев смартфонов на Android 7.0 и выше и в ближайшее время появится в App Store. Решение разработал российский стартап «Блюменкрафт». Ранее команда участвовала в создании интерактивного гида с применением технологии дополненной реальности на самой высокой смотровой площадке в Европе – Panorama 360 в комплексе Москва-Сити.

«Идея использовать технологии виртуальной и дополненной реальности для навигации по магазину возникла при проведении одного из наших хакатонов. Клиенты «М.Видео» ценят не только широкий ассортимент, доступные цены и передовые новинки, но также опыт и эмоции, который они получают от покупки и взаимодействия с техникой. Поэтому мы проработали несколько идей, провели тщательную работу с разными стартапами и выбрали тот, который смог предложить максимально гибкое и простое в реализации решение. AR-навигация в рамках нашего клиентского приложения позволит создать уникальные впечатления в рознице и привлечь новых клиентов, для которых выбор и использование гаджетов не только способ решать ежедневные задачи, но и удовольствие от процесса», – прокомментировал директор по информационным технологиям Группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сергеев.

«М.Видео-Эльдорадо» запустили отличный технологический и продуктовый эксперимент, взяв пальму AR-первенства среди ритейлеров. С момента появления качественного безмаркерного трекинга для дополненной реальности прошло без малого два года! Парк поддерживаемых устройств исчисляется сотнями миллионов смартфонов. И, что удивительно, за это время мы увидели всего с десяток интересных и чаще развлекательных приложений. На моей памяти, это первое применение безмаркерного трекинга для in-door навигации в российском ритейле», – отметил директор по акселерации технологий AR/VR и новых медиа Фонда «Сколково» Алексей Каленчук.

Для использования сервиса посетителю необходимо установить приложение, сканировать маркер позиционирования с помощью камеры смартфона, выбрать отдел, куда бы он хотел дойти, и нажать кнопку «В путь!». Стрелка навигатора M.Go, наложенная на изображение с камеры смартфона, приведёт вас в нужное место. На данный момент AR-навигация прокладывает путь до девяти ключевых товарных категорий: смартфоны и аксессуары, ноутбуки, телевизоры, холодильники, стиральные машины, климатическая техника, кофемашины, мелкая кухонная техника и приборы для красоты и здоровья, а также нескольких точек обслуживания клиентов: кассы, выдача интернет-заказов, кредитная и сервисная зоны.

При первичном сканировании калибровочного маркера система соотносит положение человека в пространстве с планограммой магазина, а затем отслеживает его перемещение по магазину. Дойдя до нужной точки, например, витрины с кофемашинами, пользователь может выбрать другую категорию товаров или услуг и без возвращения к маркеру проложить путь и дойти до следующего пункта, касс или зоны М.Кредит.

«Интерактивные технологии все больше входят в нашу жизнь не только для развлечений, но и для удобства пользователя.  «М.Видео-Эльдорадо» сделали уникальный проект для ритейла, став своего рода первопроходцем на мировом рынке. Компания активно общалась с экспертами отрасли для формирования оптимального и удобного пользователю решения. Мы рады, что на российском рынке появляются такие проекты с дополненной реальностью. Надеюсь, что проект будет активно развиваться, и опции навигации дополнятся информацией о товарах, их сравнении и возможности покупки через телефон», – комментирует Екатерина Филатова, президент AVRA Ассоциации AR/VR, директор по коммуникациям Центра НТИ ДВФУ. 

«М.Видео-Эльдорадо» проводит тестирование системы внутренней навигации в рамках пилотного проекта в трёх магазинах «М.Видео» в Москве: в ТЦ «Гагаринский», ТРЦ «Гудзон» и двухэтажном гипермаркете на Садовой–Спасской, 3 стр.3. Постепенно пилот расширится на 10 магазинов.

Автор: Анна
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