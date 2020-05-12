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«М.Видео» запустила быструю доставку с помощью Gett Delivery

Сеть «М.Видео» начала сотрудничество с Gett Delivery. Курьеры и водители сервиса бесконтактно доставят покупателям «М.Видео» онлайн-заказы уже через два часа.

Быстрая доставка с помощью такси доступна для цифровой и бытовой техники весом до 20 кг и уже действует во всех городах присутствия «М.Видео» и сервиса Gett Delivery — это несколько десятков городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Казань. На данный момент сервисом могут воспользоваться клиенты, оформившие покупку онлайн в «М.Видео» и самовывоз. Сотрудники выбранного магазина «М.Видео» свяжутся с клиентом и предложат бесплатную доставку с помощью такси. Затем водитель или курьер Gett заберёт заказ в магазине и доставит его до двери клиента. Если заказ не был оплачен при оформлении, «М.Видео» пришлёт покупателю ссылку для безопасной и бесконтактной оплаты. Возможность оплатить уже созданный заказ доступна также в мобильном приложении «М.Видео». Оплата онлайн позволяет получить дополнительную сидку и сократить число социальных контактов.

В ближайшее время оформление доставки Gett Delivery станет доступно уже в момент создания заказа на сайте «М.Видео» или в мобильном приложении. Стоимость услуги составляет от одного рубля.

«М.Видео» всего за несколько недель полностью трансформировалась в онлайн-компанию, и в рамках подхода ONE RETAIL, обеспечивающего удобный шоппинг со смартфона, мы внедряем множество проектов, которые позволяют нашим покупателям получить быстрый и безопасный доступ из дома к нужной технике. Не важно, где покупатель оформил заказ — в приложении или на сайте, у него всегда есть доступ к полной информации о заказе и возможность выбрать максимально безопасный способ оплаты и доставки. В дополнение к стандартной бесконтактной доставке уже работает самовывоз с парковки ТЦ и пунктов выдачи партнёров, доставка до двери пешим курьером, самым быстрым способом станет получение покупки через сервис Gett Delivery«, — отмечает управляющий директор «М.Видео» Дагмара Иванова.

«Наша задача — делать жизнь комфортнее в любой ситуации. Водители и курьеры Gett Delivery бережно и быстро доставят товары на дом в день покупки, чтобы свести к минимуму время ожидания заказа. Оставайтесь дома: мы привезем вам все, что требуется», — заверил Анатолий Сморгонский, генеральный директор Gett в России.

Автор: Анна
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