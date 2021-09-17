М.Видео запустила оформление кредитов в магазинах через мобильное приложение продавцов

Компания М.Видео-Эльдорадо запустила техническое решение по оформлению кредитов и рассрочек в мобильном приложении консультанта в магазине. Теперь клиенты вместе с продавцом смогут прямо у полки не только определиться с моделью, но и заполнить анкету, получить одобрение от нескольких банков и выбрать лучшие условия. Интеграция финтех-решения в мобильные продукты ритейлера позволила упростить и ускорить покупки — время оформления сократилось минимум вдвое, а также увеличить кредитный оборот и повысить эффективность процессов в рознице.

М.Видео-Эльдорадо интегрировала сервисы кредитной платформы, которую использует для оформления кредитов в магазинах и онлайн, в рабочее мобильное приложение консультанта в магазине. Таким образом, клиентам М.Видео не потребуется проходить отдельную процедуру оформления и подписания договора в кредитной зоне — весь процесс заключения сделки от выбора товара до оплаты, в том числе с использованием заёмных средств, доступен через смартфон продавца в любой точке торгового зала.

Технологическое решение, разработанное в партнёрстве с Директ Кредит, позволяет отсканировать паспорт, автоматически заполнив поля короткой анкеты быстро и без опечаток, мгновенно получить решение шести банков, выбрать лучше условия и подписать документы безбумажным способом через sms-подтверждение. Весь процесс занимает около 5 минут. В целях обеспечения безопасности sms-подписание доступно для авторизованных в кредитных организациях клиентов, а также происходит при личном присутствии покупателя и предъявлении оригинала паспорта.

Сервис пока доступен в 22 магазинах в Москве. Компания планирует масштабировать оформление кредитных покупок через приложение продавца, а также расширить функционал кредитной покупки в клиентском приложении. На данный момент кредит или рассрочку в приложении поддерживают четыре банка: ПАО «МТС-Банк», КБ «Ренессанс Кредит», АО «ОТП Банк», АО «Почта Банк», а также две микрофинансовые организации: МФК Рево «Мокка» и ФК «ЭйрЛоанс» (Kviku). В перспективе к ним присоединятся и другие финансовые партнёры ритейлера.