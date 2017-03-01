+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«М.Видео» запустила приём карт китайской платежной системы UnionPay

Компания  «М.Видео», крупнейший российский розничный продавец бытовой техники, первой среди федеральных сетей электроники запустила во всех магазинах сети приём карт китайской платежной системы UnionPay.

Прием платежных карт UnionPay в сети «М.Видео» поддерживает лидер российской платежной индустрии – крупнейшая в России независимая процессинговая компания UCS (АО «Компания объединенных кредитных карточек»).

Покупатели «М.Видео» могут оплачивать  товары и сервисы картой UnionPay во всей сети гипермаркетов – это порядка 400 магазинов в 165 городах России.

«За последние несколько лет доля безналичных покупок в общем объеме операций, совершаемых держателями карт на российском рынке, выросла вдвое. Прием карт UnionPay – еще один элемент в развитии востребованных сервисов в «М.Видео». Ежегодно наши клиенты совершают порядка 30 млн транзакций, и мы развиваем все современные инструменты для оплаты, включая безналичные платежи большинства востребованных систем, бесконтактные платежи и электронные деньги», - отметил главный исполнительный директор «М.Видео» Энрике Фернандес.

«Платежная система UnionPay сегодня является мировым лидером платежной индустрии по количеству выпущенных карт и по количеству проводимых операций. Наше сотрудничество с UnionPay началось в 2013 году, и сейчас уже больше половины торгово-сервисных предприятий, обсуживаемых UCS, подписали соглашения, прошли обучение и принимают карты UnionPay к оплате. Мы, как процессинговая компания,  наблюдаем динамичный рост оборотов  по картам UnionPay. Подключение сети «М.Видео» – это результат совместной работы наших ИТ-специалистов и других служб, и мы уверены, что поток покупателей – держателей карт UnionPay с каждым годом будет только увеличиваться!» – отметила генеральный директор компании «UCS» Виноградова Елена Юрьевна.

«М.Видео» предлагает большой выбор удобных и безопасных платежных инструментов для безналичной оплаты товаров. Покупки в интернет-магазине можно совершить с помощью электронных денег, Apple Pay и Google Pay, банковских карт (оплата последними возможная как при формировании заказов, так и при доставке или самовывозе), через инвойсинг ряда банков. В магазинах «М.Видео» можно расплатиться банковской картой, воспользоваться Google Pay или Apple Pay.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

27 февраля / Комментарии
Ритейлеры поставили рекорд по сокращению торговых площадей

Ритейлеры поставили рекорд по сокращению торговых площадей

Крупнейшие продовольственные ритейлеры заметно сократили торговые площади в 2016 году. Сокращение на 461 тысячу кв. м стало самым значительным за последние пять лет. Одновременно замедлилось расширение сетей: после рекордного роста в 2015 году торговые площади наращивали только 73 игроков. По итогам года они увеличились на 2,69 млн кв. м.

далее →

21 февраля / Комментарии
Модульбанк выпустил робота для контроля продавцов и анализа продаж

Модульбанк выпустил робота для контроля продавцов и анализа продаж

Модульбанк выпустил робота, который поможет владельцам магазинов контролировать продавцов и точно знать, какие товары лучше всего продаются в данный момент.  

далее →

15 февраля / Комментарии
«Эльдорадо» запустил новый формат магазинов «Эльдорадо-Экспресс»

«Эльдорадо» запустил новый формат магазинов «Эльдорадо-Экспресс»

Компания «Эльдорадо», запустил новый формат магазинов под брендом «Эльдорадо-Экспресс». В магазинах новой сети представлен непрофильный для «Эльдорадо» ассортимент товаров

далее →

15 февраля / Комментарии
Mail.Ru Group представила платформу для промышленного интернета вещей

Mail.Ru Group представила платформу для промышленного интернета вещей

Mail.Ru Group становится участником огромного рынка промышленного интернета. Специально для этого холдинг разработал распределенную программную платформу Tarantool IIoT, которая позволит собирать данные с миллионов датчиков, расположенных на производственных площадках, транспорте, сельскохозяйственных полях — и пересылать в дата-центры для онлайн-аналитики.

далее →

14 февраля / Комментарии
Аналитики сети «Перекресток» определили, что приготовят влюбленные 14 февраля

Аналитики сети «Перекресток» определили, что приготовят влюбленные 14 февраля

Аналитики торговой сети «Перекресток» в преддверии 14 февраля выяснили, какие товары пользуются наибольшим спросом среди россиян, и что является неотъемлемыми атрибутами празднования Дня всех влюбленных кроме клубники, взбитых сливок и шампанского.

далее →

Shopolog

Поиск

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!