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«М.Видео» запустила в интернет-магазине «умный» товарный поиск

Компания «М.Видео» запустила «умный» товарный поиск в интернет-магазине. Технология разработчика Detectum основана на машинном обучении и аналитике данных, решение отслеживает запросы и предпочтения клиентов по категориям и брендам и на их основе ранжирует и выдаёт наиболее соответствующие выборки товаров. В результате, количество посетителей сайта «М.Видео», пользующихся поиском, увеличилось на четверть, а конверсия поисковых сессий в покупки выросла на 15% больше чем средний показатель по сайту.

В каталоге «М.Видео» представлено более 20 000 товаров в 60 ключевых разделах, и удобный и эффективный поиск является одним из необходимых инструментов. Алгоритм поиска Detectum анализирует все данные о поведении, запросах и предпочтениях посетителей сайта mvideo.ru. Результаты поиска представляются в том порядке, который отражает популярность определённых товарных категорий и моделей среди конкретной группы потребителей. Если искать товары по категории, например, смартфоны, результаты выдаются на основе уже совершенных ранее покупок, а если по бренду, например, по Samsung, то каталог покажет те разделы, в которых он представлен, по убыванию популярности — смартфоны, аксессуары, телевизоры и т.д.

«Умный» поиск переформулирует запросы пользователей, исправляя опечатки и подбирая наиболее релевантные синонимы, что значительно сокращает число пустых результатов и расширяет полноту выдачи. Таким образом, найти нужный товар стало проще и быстрее. Результаты внедрения показали, что конверсия поисковых сессий в покупки выросла на 15% больше чем средняя по сайту. При этом доля клиентов, использовавших поиск, увеличилась на 25%, а объем их покупок составил более 30% от всех онлайн продаж ритейлера.

«Покупатели становятся всё более требовательными к сайтам и не хотят тратить лишнее время на выбор товара. Особенно важным это становится для тех, кто совершает покупки с мобильных устройств. Качественный товарный поиск, спроектированный компанией Detectum, позволяет обрабатывать поисковые запросы не только по совпадению с названием товара, но и по большому количеству других критериев, включая поведенческие, а также выводить результаты в удобном для покупателя виде. Что, в свою очередь, увеличивает и продажи, и лояльность к бренду», — отметил руководитель департамента интернет-маркетинга и электронной коммерции «М.Видео» Михаил Морозов.

«Нам приятно, что нашу технологию оценили и внедрили в „М.Видео“ — одном из лидеров e-commerce в России. Ритейлер делает стратегическую ставку на выстраивание коммуникации с пользователями, и мы уверены, что хороший понимающий поиск является важным аспектом в этой коммуникации. Мы будем стараться и дальше повышать его качество. В частности, развивать персонализацию товарных предложений», — рассказал руководитель компании Detectum Лев Гершензон.

Автор: Анна
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