«М.Видео» займётся fashion-электроникой

Розничная сеть «М.Видео» совместно с дистрибьютором RDC Group запускают в России новую категорию носимой электроники — fashion смарт-часы. Смарт-часы дизайнерских брендов Fossil и Skagen уже доступны на mvideo.ru. В дальнейшем ритейлер планирует расширять ассортимент.

На старте новая категория fashion смарт-часов насчитывает более десяти моделей, которые доступны эксклюзивно в интернет-магазине «М.Видео»: серия Gen4 от Fossil, в том числе, линейки Explorist и Venture, а также Falster 2 от Skagen. Стоимость часов начинается от 23 990 рублей.

«Рынок носимых устройств в России уже несколько лет подряд показывает значительные темпы роста, за последние пять лет ежегодные продажи этих гаджетов выросли в 65 раз — до 13 миллиардов в 2018 году с 0,2 миллиарда в 2014, и потенциал ещё не исчерпан. Появление нового направления fashion смарт-часов, безусловно, привлечёт внимание той аудитории, для которой в равной степени важен функционал и внешний вид гаджета. Наш розничный формат m_mobile с максимально открытой и удобной для знакомства с новинками выкладкой как нельзя больше подходит для этой категории устройств», — отметил директор направления «Цифровая техника» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский.

Смарт-часы от Fossil и Skagen собраны на базе Qualcomm Snapdragon Wear 2100. Программным интерфейсом выступает Wear OS by Google. Материал корпуса — нержавеющая сталь. Устройства снабжены сенсорными экранами и могут взаимодействовать со смартфонами, на которых установлена операционная система Android версии 4.4 и выше либо iOS версии 9.3 и выше. В часы встроен GPS, микрофон, сенсор освещённости, альтиметр, акселерометр, датчик сердечной активности и гироскоп. NFC-чип позволяет бесконтактно оплачивать покупки с помощью Google Pay без необходимости иметь под рукой телефон или банковскую карту. Все модели смарт-часов Fossil Gen 4 и Skagen Falster 2 обладают водозащитой 3 АТМ и технологией swimproof, позволяющей плавать и принимать душ в часах.

В зависимости от модели часы имеют стальной, кожаный или силиконовый ремешок. Внутренней памяти объёмом в 4 ГБ достаточно, чтобы загрузить любимую музыку и не брать смартфон на пробежку. Функция быстрой зарядки позволяет зарядить аккумулятор за один час. На одной подзарядке часы могут работать более суток. Конкретное время зависит от режима использования.

По оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо», в 2018 году носимые устройства стали одной из наиболее динамично развивающихся категорий электроники: продажи выросли почти на 130% год к году до 13 млрд рублей, а спрос в штучном выражении увеличился втрое до 700 тысяч штук. Смарт-часы составляют чуть меньше трети в штучных продажах носимых гаджетов. Спрос на них в 2018 году рос быстрее, чем годом ранее.