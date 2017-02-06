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Магазин Amazon Go без касс и кассиров появится в Лондоне

Интернет-магазин Amazon ищет торговые площади в престижных районах центрального Лондона. В The Times считают, что ритейлер собирается запустить в Лондоне сеть супермаркетов Amazon Go без касс и кассиров.

В декабре 2016 года стало известно, что американский ритейлер Amazon собирается запустить сеть продуктовых магазинов Amazon Go, в котором внедрит технологию оплаты товаров без касс. Для совершения покупок клиентам будет необходимо лишь установить на смартфон специальное бесплатное приложение.

Чтобы начать совершать покупки, на входе в магазин покупатель должен активировать личный QR-код в приложении. После этого программа начинает автоматически отслеживать с помощью датчиков, какие продукты покупатель берет с полок. Эта технология позволяет избавиться от вечных очередей в супермаркетах.

"Наша технология автоматически определяет, когда продукты берутся с полок или возвращаются назад, отслеживает их в виртуальной корзине", — говорится в описании технологии.

Первый «магазин будущего» откроется в Сиэттле, штат Вашингтон.  А следующий супермаркет без касс от Amazon, возможно, будет построен в Великобритании.

2 февраля о планах по запуску в России «умных магазинов» заявил директор по информационным технологиям Х5 Retail Group Фабриcио Гранжа. «Я обсуждаю это с одной междугородной компанией, которая делала для Amazon, обсуждаю возможность сделать этот пилот в России, но это пока фаза обсуждения», — сказал он.

Автор: Анна
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