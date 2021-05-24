Магазин «Бетховен» подключился к экспресс-доставке Яндекс.Маркета

«Бетховен» стал первым зоомагазином, который разместился с экспресс-доставкой на Яндекс.Маркете. Получать товары от ритейлера за 1–2 часа уже могут жители всей Москвы, в ближайшее время такая возможность появится и в других городах.

С экспресс-доставкой можно заказать сотни товаров из «Бетховена»: корм для животных, игрушки, лежаки, домики, средства для ухода и многое другое. Покупатель получает товар за 1-2 часа при оформлении заказа с 10:00 до 21:30. При заказе после 21:30 доставка переносится на следующий день. Оплатить товары из «Бетховена» можно в том числе баллами Яндекс.Плюса.

Александр Линин, руководитель e-com направления зоомагазина «Бетховен»: «Сегодня покупатели предъявляют высокие требования к скорости и качеству доставки онлайн-заказов. Поэтому нам важно работать на Яндекс.Маркете, технологии и мощности которого позволяют удовлетворить подобные запросы миллионов россиян. Наши покупатели ценят экспресс-доставку товаров из «Бетховена», и в ближайшее время мы планируем расширить совокупный ассортимент на маркетплейсе до 3000 позиций».

Иван Миронов, руководитель отдела по продажам Яндекс.Маркета: «Скорость доставки становится сегодня одним из ключевых приоритетов для покупателей. Наше исследование показало, что пользователям важно получать товары повседневного спроса в день заказа, и экспресс-доставка как раз решает эту задачу для многих товарных категорий. Только за последнюю неделю число заказов с экспресс-доставкой увеличилось на 25%. Подключение к проекту новых торговых точек еще больше расширит ассортимент для клиентов и позволит партнерам развивать продажи в новом сегменте экспресс-доставки».

Магазины, которые продают товары по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Казани и Ростову-на-Дону, теперь могут самостоятельно подключиться к экспресс-доставке через личный кабинет продавца Яндекс.Маркета. Для этого нужно зарегистрировать торговую точку на маркетплейсе по модели FBS (продажи со склада продавца), заключить договор и загрузить каталог товаров. Скоро продавцы смогут подключать к экспресс-доставке неограниченное число точек через один личный кабинет. Яндекс.Маркет впервые начал тестировать экспресс-доставку за 1–2 часа в марте 2021 года.