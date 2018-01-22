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Магазин будущего Amazon Go официально открыт

Компания Amazon завершила тестирование магазина Amazon Go — первый в мире магазин без касс и продавцов. Проект запущен в Сиэтле (США) 22 января, сообщается в Twitter ритейлера.

Amazon анонсировала свой магазин в 2016 году и намеревалась его открыть в 2017-м. Позже компания отложила официальное открытие по причине сложностей технического характера требующих значительного времени на устранение.

Для того чтобы совершить покупки покупатель должен приложить смартфон к турникету у входа, а затем выбрать нужный ему товар. Технология, которая используется в магазине, позволяет распознать, что посетитель берет с полки и что кладет обратно.Она основана на компьютерном зрении, а информация считывается с помощью датчиков.

После выхода сумма покупок спишется с кредитной карты. При этом покупателю не надо будет сканировать штрих-коды.

Дальнейшие планы по открытию новых магазинов Amazon Go пока неизвестны. Компания будет руководствоваться спросом на подобный формат магазинов и данными о работе системы.

Автор: Анна
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