Магазин будущего: Walmart внедряет систему Alphabot

Walmart расширяет один из своих торговых павильонов в Салеме на 1 858 кв. м. На этой площади расположатся сотни товаров и роботизированные тележки Alphabot для сбора онлайн-заказов. Проект реализуется совместно с массачусетским стартапом Alert Innovation.

Система Alphabot будет установлена ​​в пристройке в 20 000 квадратных футов, присоединенной к магазину, которая также будет служить в качестве специальной точки выдачи продуктов питания с полосами сквозного проезда для клиентов.

Alphabot будет автоматически доставлять предметы со склада к сотрудникам магазинов Walmart, которые затем собирают заказы клиентов. По словам ритейлера, система способна собирать «подавляющее большинство» предметов бакалеи, включая сухие товары, охлажденные и замороженные предметы. Это означает, что консультантам Walmart не придется ходить по проходам, чтобы собирать заказы, за исключением продукции, требующей ручного отбора, и других свежих товаров.

Walmart сообщает, что Alphabot будет запущен к концу 2018 года. Однако покупатели в Салемском магазине смогут заказать продукты онлайн для пикапа уже начиная с 1 октября. В этом году магазин также начнет предлагать доставку продуктов, но дата пока не уточняется.