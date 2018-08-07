+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Магазин будущего: Walmart внедряет систему Alphabot

Walmart расширяет один из своих торговых павильонов в Салеме на 1 858 кв. м. На этой площади расположатся сотни товаров и роботизированные тележки Alphabot для сбора онлайн-заказов. Проект реализуется совместно с массачусетским стартапом Alert Innovation.

Система Alphabot будет установлена ​​в пристройке в 20 000 квадратных футов, присоединенной к магазину, которая также будет служить в качестве специальной точки выдачи продуктов питания с полосами сквозного проезда для клиентов.

Alphabot будет автоматически доставлять предметы со склада к сотрудникам магазинов Walmart, которые затем собирают заказы клиентов. По словам ритейлера, система способна собирать «подавляющее большинство» предметов бакалеи, включая сухие товары, охлажденные и замороженные предметы. Это означает, что консультантам Walmart не придется ходить по проходам, чтобы собирать заказы, за исключением продукции, требующей ручного отбора, и других свежих товаров.

Walmart сообщает, что Alphabot будет запущен к концу 2018 года. Однако покупатели в Салемском магазине смогут заказать продукты онлайн для пикапа уже начиная с 1 октября. В этом году магазин также начнет предлагать доставку продуктов, но дата пока не уточняется.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

7 августа / Комментарии
«Эвотор» поделится данными с онлайн-касс

«Эвотор» поделится данными с онлайн-касс

Исследовательская компания Nielsen и «Эвотор», производитель кассовых смарт-терминалов и облачных сервисов, объявили о начале сотрудничества в области обмена данными о продажах в канале традиционной розничной торговли.

далее →

6 августа / Комментарии
«Бристоль» пожаловалась в ФАС на «Красное&Белое»

«Бристоль» пожаловалась в ФАС на «Красное&Белое»

Зарегистрированное в Нижнем Новгороде подразделение сети алкогольных магазинов «Бристоль» обратилось в местную ФАС с жалобой на «Красное&Белое»

далее →

6 августа / Комментарии
Путин подписал закон о повышении НДС до 20%

Путин подписал закон о повышении НДС до 20%

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, а также новые тарифы социальных взносов.

далее →

4 августа / Комментарии
Media Markt запустил прощальную распродажу

Media Markt запустил прощальную распродажу

Ритейлер электроники и бытовой техники Media Markt объявил о запуске финальной распродажи товаров на фоне ликвидации бренда в России.

далее →

3 августа / Комментарии
Стоимость Apple впервые превысила 1 триллион долларов

Стоимость Apple впервые превысила 1 триллион долларов

Стоимость американской корпорации Apple впервые перевалила за отметку в один триллион долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Nasdaq.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!