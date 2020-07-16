Магазин «Пятерочка» вошел в число лучших торговых объектов в Европе

Магазин крупнейшей российской торговой сети «Пятерочка» во второй раз вошел в число лучших торговых объектов в Европе по версии журнала European Supermarkets Magazine, который публикует свой рейтинг с 2017 года. В список лучших магазинов были включены 29 объектов из 16 стран.

В этом году в список лучших был включен магазин «Пятерочка» в новой концепции, расположенный на улице Малая Филевская в Москве. Ритейлер активно развивает новый розничный концепт с 2019 года. В этом году в обновленном формате начали открываться региональные торговые точки.

Как сообщили в пресс-службе компании X5 Retail Group, в новой «Пятерочке» воплощены ключевые ценности торговой сети - свежеть, качество, удобство и низкие цены. Оформление магазина создано с учетом последних трендов на рынке. В торговой точки применяются новые технологии, включая электронные ценники и кассы самообслуживания, а также проходят испытания новые экологические инициативы.