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Магазины без сайтов смогут размещаться на Яндекс.Маркете

Магазины без собственных сайтов получили возможность размещать товары на «Яндекс.Маркете», говорится в пресс-релизе платформы. Пока эта опция пока доступна в тестовом режиме.

Магазины без сайтов могут размещать свои предложения по модели СРА (Cost Per Action, оплата за действие), при которой покупка совершается непосредственно на «Яндекс.Маркете».

«Такой формат подойдёт магазинам, которым удобнее работать с готовыми заказами, например, если у магазина нет своего сайта или же на сайте нет возможности оформить заказ», — пояснили представители сервиса.

Они добавили, что магазин также может подключить предоплату на «Маркете», чтобы пользователь мог завершить процесс покупки на площадке. Кроме того, магазины могут одновременно использовать несколько моделей сотрудничества, совмещая оплату за заказ и оплату за переход на сайт продавца (Cost Per Click, CPC).

Напомним, Яндекс.Маркет начал вводить новую модель работы — фиксированную комиссию за покупку (CPA-модель) еще 2014 году. В июне 2016 года число магазинов на Яндекс.Маркете, работающих по CPA-модели, достигло 10% от общего числа. Анонсированное сегодня нововведение делает Яндекс.Маркет похожим на Amazon и AliExpress, где каждая компания может разместить свой товар вне зависимости от того, есть ли у нее свой сайт.

Автор: Анна
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