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Магазины Fix Price появятся в отделениях «Почты России»

Сеть Fix Price намерена открыть точки продаж в отделениях «Почты России». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя почтового оператора.

Пока речь идет только о «тестовых точках», ассортимент которых составят непродовольственные товары (канцелярия, одежда, бытовая химия). По словам заместителя гендиректора ФГУП Михаила Волкова, развитие розничного бизнеса — это одно из перспективных направлений работы. «В прошлом году мы тестировали продуктовый сегмент, в этом году совместно с компанией Fix Price мы планируем развивать непродовольственную розницу», — отметил он.

Проект позволит обеспечить жителей сельских и удаленных населенных пунктов недорогими товарами, которые зачастую им недоступны. Сейчас у «Почты России» 42 тыс. отделений по всей стране, из них около 30 тыс. расположено в малых населенных пунктах.

Это не первый проект почтового оператора с ритейлером. В 2018 г. «Почта России» открыла в своих отделениях точки розничной сети «Магнит».

Для «Почты России» этот проект более логичен, чем сотрудничество с продуктовым ритейлом, поскольку не несет для компании рисков, но позволяет эффективно использовать площади отделений, считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Для Fix Price партнерство даст доступ к трафику «Почты России» и «дополнительный импульс для роста», отметил он.

Fix Price работает по концепции «магазина фиксированных цен». Первые магазины сети появились в 2007 г. На сегодня она насчитывает порядка 3 тыс. точек с учетом франчайзинговых. Импорт обеспечивает 40% ассортимента.

Автор: Анна
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