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Магазины из Татарстана смогут торговать на Яндекс.Маркете со своего склада

Яндекс.Маркет начал подключать продавцов из Татарстана по модели FBS — продажи с фулфилментом магазина. Её суть заключается в том, что партнёр размещает товары на Маркете, но хранит их на своём складе и сам упаковывает под заказы. Далее привозит в сортировочный центр Маркета, откуда маркетплейс доставит заказы клиентам. Такой вариант размещения более выгодный для магазинов: не надо платить за хранение товаров на складе Маркета, а также не придется «замораживать» товар на складе маркетплейса.

Эта модель удобна тем магазинам, которые хотят всегда иметь доступ к своим товарам, в том числе дорогостоящим. Чтобы отгружать заказы по этой модели, у продавца должна быть возможность собирать от 50 заказов в день и привозить их в сортировочный центр не реже 5 дней в неделю.

Сортцентр Маркета находится в селе Малые Кабаны Лаишевского района республики, недалеко от аэропорта. А доставка товаров из этого сортцентра доступна для покупателей из Татарстана и ближайших регионов: Самарской, Ульяновской, Оренбургской областей, а также республик Башкирия, Удмуртия, Чувашия и Марий Эл. Скоро доставка будет осуществляться по всему Приволжскому федеральному округу.

«Магазинам из Татарстана стало ещё проще начать сотрудничать с Яндекс.Маркетом. Сервис даёт местным предпринимателям доступ к новой большой аудитории покупателей. Кроме того, берёт на себя целый комплекс услуг — от общения с клиентом до оформления возвратов. От этого сотрудничества выиграют и жители Татарстана и ближайших регионов — им будет доступно больше товаров от местных продавцов», — отметил Виталий Лихачёв, директор по региональному развитию бизнеса.

Республика Татарстан подписала соглашение о сотрудничестве с Яндекс.Маркетом в 2019 году. Сейчас с сервисом сотрудничают уже более 500 местных магазинов.

Комментируя новую схему работы маркетплейса Яндекс.Маркет, бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев напомнил, что в республике по поручению Президента РТ Рустама Минниханова уже несколько лет ведётся системная работа по развитию цифровой экономики, в том числе за счёт стимулирования рынка электронной коммерции. Создана мощная логистическая инфраструктура в виде оптово-распределительных центров ряда крупных маркетплейсов. Завершается разработка концепции и плана мероприятий по развитию электронной торговли, реализация которых должна максимально упростить выход татарстанских предпринимателей на маркетплейсы.

«Мы видим, что Яндекс.Маркет развивается в регионе поступательно. Сначала запустили собственную курьерскую платформу в регионе, затем открыли сортировочный центр, который теперь доступен и местным продавцам. Следующий этап — открытие собственного логистического центра на территории Республики», — сказал Фарид Абдулганиев.

С начала года сотрудничество с Маркетом для магазинов сейчас стало выгоднее — сервис снизил комиссию за продажу. Сейчас для товара любой категории и стоимости партнёры платят 2% от цены. Отдельно продавец оплачивает комиссию за эквайринг и логистические операции.

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Автор: Анна
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