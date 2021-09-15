Магазины «Лента» появились в компьютерной игре Minecraft

Торговая сеть «Лента» запустила собственный сервер в самой популярной виртуальной «песочнице» — игре Minecraft. Здесь будут работать магазины всех форматов компании: Гипер-, Супер- и Мини, а также «Лента Онлайн». Каждая локация — это кастомная и невероятно детализированная модель торговых точек сети. Разработчики отразили в трёхмерном пространстве ассортимент, узнаваемый интерьер, оформленный в цветах магазинов «Лента», и сервис «Лента СКАН».

Посетителей сервера, расположенного по адресу minecraft.lenta.com, ждут мини-игры, множество пасхалок (квестов по поиску тех или иных предметов), музей «Ленты». За успешное выполнение заданий они могут заработать баллы-подсолнухи и попасть в топ игроков, чтобы обменять вознаграждение на бонусные баллы по Карте № 1. Кроме того, на просторах игры появился хаб, из центральной локации которого, лагеря «Лента приключений», можно попасть в персональные миры. На площадку можно приглашать друзей и открывать для себя все преимущества «Ленты». Каждую пятницу будут открываться новые локации с мини-играми и чек-листами. Сервер будет работать до 15 октября.