Магазины Media Markt появятся в каждом российском Metro Cash & Carry

Во всех российских гипермаркетах Metro Cash & Carry откроются магазины Media Markt. Об этом сообщают «Ведомости».

Компании подписали соглашение о создании проекта «магазин в магазине» и предоставлении площади в 88 торговых центрах Metro. С октября 2017 года покупатели будут выбирать электронику в Media Markt и оплачивать ее на кассах Metro вместе с другими покупками. В самом Metro из техники останется только профессиональное оборудование для гостиниц, кафе и торговых заведений.

Пилотный проект запустили два года назад. На данный момент Media Markt работает в четырех центрах Metro в Москве, Екатеринбурге, Архангельске и Белгороде. Продажи в них оказались вдвое выше, чем в других магазинах.