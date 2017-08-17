+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Магазины Media Markt появятся в каждом российском Metro Cash & Carry

Во всех российских гипермаркетах Metro Cash & Carry откроются магазины Media Markt. Об этом сообщают «Ведомости».

Компании подписали соглашение о создании проекта «магазин в магазине» и предоставлении площади в 88 торговых центрах Metro. С октября 2017 года покупатели будут выбирать электронику в Media Markt и оплачивать ее на кассах Metro вместе с другими покупками. В самом Metro из техники останется только профессиональное оборудование для гостиниц, кафе и торговых заведений.

Пилотный проект запустили два года назад. На данный момент Media Markt работает в четырех центрах Metro в Москве, Екатеринбурге, Архангельске и Белгороде. Продажи в них оказались вдвое выше, чем в других магазинах.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

14 августа / Комментарии
«ИКЕА» установила в Парке Горького автоматы по продаже пледов

«ИКЕА» установила в Парке Горького автоматы по продаже пледов

Компания «ИКЕА» установила в московском Парке Горького вендинговые автоматы по продаже пледов. Этим летом погода в Москве непредсказуема – холодный дождь и ураганный ветер сменяются ярким солнцем и тропической жарой. Но капризы погоды не останавливают людей, желающих провести время на свежем воздухе.

далее →

14 августа / Комментарии
ФНС России сообщила о замене 100% старых касс на новые онлайн ККТ

ФНС России сообщила о замене 100% старых касс на новые онлайн ККТ

Более 1,15 млн новых касс зарегистрировано с сентября 2016 года, когда начался переход на новый порядок применения ККТ и передачи данных о сделках. К настоящему моменту поставлено на учет 100% всего парка контрольно-кассовой техники, которую планировалось зарегистрировать на первом этапе реформы.

далее →

11 августа / Комментарии
Cредний чек россиян продолжает худеть

Cредний чек россиян продолжает худеть

После небольшого подъема в июне средний чек в июле опять пошел вниз и остановился на отметке в 503 рубля. Таким образом, за месяц средний чек потерял 14 рублей или 2,7%. Более того, его значение оказалось ниже показателя годичной давности, когда средний чек равнялся 510 рублям.

далее →

11 августа / Комментарии
Агрегатор скидок в супермаркетах «Едадил» запустил кэшбек-сервис

Агрегатор скидок в супермаркетах «Едадил» запустил кэшбек-сервис

Агрегатор скидок в супермаркетов «Едадил», получивший инвестиции от «Яндекса», запустил тестирование сервиса «Сова», с помощью которого пользователи могут получать кэшбек за покупки в супермаркетах.

далее →

11 августа / Комментарии
«Магнит» вошёл в ТОП-100 самых инновационных компаний в мира

«Магнит» вошёл в ТОП-100 самых инновационных компаний в мира

Forbes опубликовал рейтинг ста самых инновационных компаний в мире. В этом году в него вошли две российские компании — «Магнит» и «Норильский никель».

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!