Магазины могут подключиться к Яндекс.Маркету по новой модели

Яндекс.Маркет открыл свободную регистрацию на модель DBS (продажи с доставкой магазина). Теперь партнёрам будет проще продавать ассортимент, который требует особых условий транспортировки. Также они смогут комбинировать эту модель с другими, чтобы разместить на Маркете все свои товары.

Пилотный проект стартовал в ноябре 2020 года. За это время к Маркету по модели DBS подключились более 80 партнёров с 350 тысячами разновидностей товаров.

Суть модели DBS заключается в том, что заказ, оформленный на Маркете, передаётся продавцу, который собирает его и доставляет до двери покупателя. Маркет гарантирует качество обслуживания и выступает арбитром в спорных ситуациях.

Магазину выгодно работать с Маркетом по этой модели: он платит комиссию только за доставленный заказ, а не за переход на сайт. Кроме того, товары, размещённые по этой модели, показываются над товарами, размещёнными по модели ADV (реклама). Продавцам в регионах, где пока нет сортировочных центров Маркета, эта модель даёт возможность продавать через маркетплейс, используя свою логистику. DBS также подойдёт магазинам, продающим крупногабаритные товары или товары, которым нужна особая транспортировка (например, пиротехника или очень хрупкие товары).

«Маркет продолжает работу над увеличением ассортимента. Теперь магазины могут свободно подключиться к нему по модели DBS и продавать товары, используя собственную логистику. Это, в свою очередь, позволяет нам расширяться в регионах. Маркет предлагает партнёрам максимум вариантов сотрудничества, которые можно комбинировать. В итоге от этого выигрывают наши покупатели — растёт ассортимент товаров для заказа», — отметила Татьяна Умряева, директор сервиса Яндекс.Маркет.

Чтобы подключиться к модели, магазин должен соответствовать ряду условий. Например, быть готовым своевременно обновлять статусы заказов для консультирования покупателей и следить за качеством обработки заказов. Продавец платит Маркету 2% комиссии за каждый доставленный заказ, а если покупатель оплачивает его на сайте — также 1% за приём и перечисление денег.