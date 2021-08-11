Магазины на Яндекс.Маркете смогут без предоплаты запускать рекламные стратегии. Это инструмент маркетплейса, который позволяет продавцам показывать свои предложения на сервисе выше, чем предложения конкурентов. За такое продвижение можно будет рассчитаться с Маркетом постфактум — после продажи и доставки товаров покупателям, которых привели рекламные стратегии. Благодаря этому больше не придется отдельно пополнять рекламный счет — и продвижение не остановится внезапно из-за нехватки средств на нем. Достаточно будет настроить и запустить рекламную стратегию, а сервис потом за это спишет со счета магазина нужную сумму из денег, полученных с продаж.

Взаимозачетом сможет пользоваться любой продавец, который торгует напрямую через Яндекс.Маркет. При взаимозачете рекламные стратегии продавца работают на ставках. Ставка — это процент от стоимости товара, который продавец готов заплатить, чтобы улучшить позицию этого товара на маркетплейсе. Ставку можно назначить как для одного, так и для группы товаров.

В августе магазины могут бесплатно попробовать рекламные стратегии, автоматически настроенные для их ассортиментов. Для этого Яндекс.Маркет выделит продавцам бонусы, которые можно будет потратить на такое продвижение. Воспользоваться бонусами магазины смогут в течение двух месяцев после запуска стратегии.

Яндекс.Маркет помогает магазинам продвигаться не только на маркетплейсе, но и на внешних площадках. Чтобы партнеры могли оптимизировать рекламные расходы, в ближайшее время маркетплейс уменьшит до 1 рубля комиссию за заказы от пользователей, которые пришли на сервис по рекламе продавца — например, из соцсетей. Маркет будет удерживать с продавца рубль за весь заказ, а не за каждый товар в корзине.