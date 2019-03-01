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Магазины Next и Next kids будут закрыты в России

Российские магазины британских сетей Next и Next kids будут закрыты в 2019 году, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.

По данным собеседников издания, причиной закрытия магазинов в России стал недостаточный уровень доходности, который в компании связывают с девальвацией рубля. Ожидается, что магазины будут закрыты уже в первом полугодии, скорее всего, к июлю этого года.

Закрытие сети подтвердила директор департамента недвижимости Crocus Group Ольга Антонова. По ее словам, компания получила официальное уведомление о планах закрытия магазинов сети Next в связи с прекращением деятельности этого бренда в России. Закрытие планируется в течение 2019 года, точные даты пока не определены.​ У Crocus Group ретейлер арендует площади в торговых центрах VEGAS в Мякинино и на Каширском шоссе. Сейчас, по словам Антоновой, компания ведет переговоры с другими потенциальными арендаторами.

Next и Next kids вышли на российский рынок в 2006 году и к этому времени открыли здесь 24 магазина. Проблемы британского бренда в России начались в 2015 году, когда по итогам года компания объявила о существенном снижении продаж из-за обрушения курса рубля. Уже в следующем году ретейлер был вынужден повысить цены для поддержания прибыльности бизнеса, после чего продажи перестали расти.

Автор: Анна
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