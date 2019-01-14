Магазины ритейлера «Кей» перейдут под контроль DNS

Магазины петербургского ритейлера «Кей» будут закрыты или перейдут под контроль федеральной сети DNS. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на своих анонимных источников.

Как выяснила «Фонтанка», «Кей» передаст DNS свои помещения в аренду и переуступит права на часть площадей, которые снимает в торговых комплексах. Ритейлер закроет оставшиеся магазины и откажется от аренды распределительного центра. Как именно DNS будет использовать бренд «Кей», пока не ясно.

Известно, что в феврале закроются магазины на Гаккелевской улице, Новосмоленской набережной и в ТЦ «Сити-Молл». Судьба остальных решится к марту: ожидается, что помещения в торговых центрах компания переуступит, а в других просто закроет оставшиеся магазины. Также будет расформирован транспортный отдел и закрыт распределительный центр.

Очевидных финансовых проблем компания не испытывала. По итогам 2017 года выручка ООО «Кей» составила 4,5 млрд рублей, чистая прибыль — 11 млн рублей. Показатели улучшились по сравнению с 2016 годом, но доходность все равно была меньше, чем до кризиса. К примеру, в 2014 году ретейлер имел чистую прибыль в 111 млн рублей при выручке в 5,3 млрд рублей. Исков от поставщиков к компании в арбитраже нет.

Генеральный директор и совладелец DNS Дмитрий Алексеев не подтвердил, но и не опроверг данные «Фонтанки». Изданию не удалось связаться с совладельцем и генеральным директором «Кей» Михаилом Иващенко.

Сеть «Кей» насчитывает 20 магазинов в Петербурге, 9 в регионах, а также несколько пунктов выдачи заказов в Москве и Ленинградской области. По данным участников рынка торговой недвижимости, большинство помещений находится в собственности компании.

Сеть «Кей» была основана в 1991 году. Ее собственниками являются Михаил Иващенко (74%) и Елена Терентьева (26%). По данным ритейлера, у него работают 1,5 тысячи человек.