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Магазины сети «Алые паруса» выставлены на продажу

Собственники розничной сети «Алые паруса» выставили магазины на продажу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. Речь идет о девяти торговых объектах (шесть — находятся в собственности, три — в аренде). Рассматривается возможность как полной, так и частичной продажи сети.

«Азбуке вкуса» могут быть интересны некоторые из выставленных на продажу объектов, подтвердил президент сети «Азбука вкуса» Вадим Долгов. В пресс-службе «Ленты» сообщили, что к ним выходили с предложением о продаже магазинов, но их оно не заинтересовало.

На пике развития сеть состояла из 18 супермаркетов и гипермаркетов. На 1 февраля 2019 года это были, по информации «INFOLine-Аналитики», только пять супермаркетов, три гипермаркета и «Елисеевский». Их общая торговая площадь — 15,5 тыс. кв. м. Каждый магазин оформлен на отдельное юридическое лицо.

«Елисеевский» не включен в основное предложение о покупке, уверяет источник РБК. В предложении о покупке фигурируют девять объектов.

Выручка ритейлера планомерно снижалась с 2014 года, следует из расчетов «INFOLine-Аналитики». В 2017-м падение составило 38%, до 4 млрд руб., по сравнению с предыдущим годом. Оценок за 2018 год пока еще нет.

Автор: Анна
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