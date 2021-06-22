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Магазины смогут отдавать товары на доставку через пункты выдачи заказов Яндекс.Маркета

Яндекс.Маркет расширил сеть точек, через которые принимает от продавцов-партнеров товары, уже упакованные для доставки. Раньше магазины могли сдавать заказы через сортировочные центры, а при подключении экспресс-доставки — через водителей, сотрудничающих с сервисом Яндекс.Доставка. Теперь товары на доставку маркетплейс принимает и в пунктах выдачи заказов Маркета, которые есть во многих крупных городах России. Благодаря этому у продавцов появилось еще больше точек для отгрузки товаров, а у местных жителей — возможность получать покупки из маркетплейса еще быстрее.

Отгрузка товаров через пункты выдачи Яндекс.Маркета уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Продавцам доступно больше 250 точек, и сервис продолжит увеличивать их количество.

Возможность отгрузки заказов через пункты выдачи позволяет магазинам работать с Маркетом по модели FBS (Fulfillment by Seller): продавец хранит товары на своем складе, сам упаковывает их, передает маркетплейсу, а тот доставляет покупателям. При работе по этой модели продавцы могут размещать на Маркете более широкий ассортимент и при этом не «замораживать» свои товары на складе маркетплейса. Такая модель особенно подходит для тестирования спроса на товары разных видов и категорий, а также для торговли товарами с низкой оборачиваемостью, например, умными часами.

Маркетплейс активно развивает логистическую инфраструктуру по всей стране. Помимо 4 складов общей площадью в 120 тыс. кв. м, у него есть уже больше 40 сортировочных центров, 4 тыс. пунктов выдачи заказов и более 2 тыс. постаматов в разных городах. С начала 2021 года число магазинов, которые продают прямо через Маркет, выросло более чем в 2 раза, ассортимент товаров на маркетплейсе увеличился в 3 раза.

Автор: Анна
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