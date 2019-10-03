«Магнит» будет развивать собственные торговые марки как бренды

В 2020 году в магазинах сети будет представлено 26 уникальных собственных брендов, включающих более 1000 товарных позиций. Компания разработала несколько линеек продукции в трех покупательских сегментах, в том числе премиум-товары. Первый бренд — «Магнит Свежесть» — уже появляется в магазинах сети по всей географии присутствия.

«Магнит» пересматривает портфель собственных торговых марок (СТМ) и создает принципиально новую семью брендов с учетом изменившихся предпочтений покупателей. Компания намерена сделать собственные бренды узнаваемыми, заметно увеличить продажи товаров под частными марками, заполнить потребительские ниши новым уникальным предложением, которое позволит дифференцироваться от конкурентов.

На конец 2018 г. у «Магнита» было 69 собственных торговых марок, большинство из которых пользовались слабым спросом у покупателей. Новый портфель включает в себя 26 СТМ, в том числе кросскатегорийных — это более 1 000 товарных позиций вместо 3 600 ранее. Компания сформирует предложение в трех ценовых сегментах: «эконом», «средний» и «премиум».

В первом ценовом сегменте «Магнит» создал единый бренд «Моя Цена» и существенно расширил ассортимент продукции. Обновленная СТМ охватывает товары первой необходимости, которые будут предлагаться по самым привлекательным ценам.

В среднем ценовом сегменте компания запустит семью брендов «Магнит», которая будет охватывать несколько базовых категорий, в том числе молочную продукцию, напитки, dry-food, кулинарию и бытовую химию. Первой из нового семейства СТМ на полки магазинов выйдет линейка «Магнит Свежесть» — это 58 позиций в категории овощей и фруктов: огурцы, томаты, шампиньоны, салаты и другие. Большая часть продукции «Магнит Свежесть» производится в тепличных комплексах «Магнита» в Краснодарском крае. Первые позиции суббренда уже появляются на полках магазинов сети.

Кроме того, с собственными брендами компания выйдет в сегмент «премиум», с которым прежде не работала. На первом этапе это будут снеки, орехи, консервация, сыры и другая продукция. Также планируется запустить линейку товаров для поддержания здорового образа жизни. Первые бренды в этих сегментах появятся в 2020 году.

Развитие собственных торговых марок «Магнита» будет тесно связано с развитием собственных производственных активов. На сегодняшний день они представлены 11 промышленными и 4 агропромышленными комплексами. Если сегодня они работают преимущественно в сегменте «первой цены», то с развитием собственных брендов в новых сегментах компания будет постепенно переориентировать предприятия на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью и наращивать долю собственного производства в соответствующих категориях. Одновременно «Магнит» начнет выстраивать стратегические партнерства с внешними поставщиками продукции для СТМ, заключая с ними долгосрочные контракты. Для развития брендов в сегменте «премиум» компания также задействует возможности прямого импорта эксклюзивной продукции.

Впервые в российском продуктовом ритейле компания будет развивать СТМ как бренд производителя. В октябре 2019 года «Магнит» запустит национальную рекламную кампанию бренда «Магнит Свежесть» на федеральном телевидении, в ATL и диджитал-каналах, а также в точках продаж. Кампания пройдет под слоганом

«От поля до полки — со скоростью свежести» и будет подчеркивать натуральность и качество собственной продукции «Магнита».