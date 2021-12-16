«Магнит» будет выращивать собственную клубнику и голубику

Компания «Магнит» объявляет о строительстве предприятия по производству ягод. Строительство начнется в 2022 г. на базе Тихорецкого тепличного комплекса Компании в Краснодарском крае. Комбинат планируется открыть в 2023 г. Площадь нового комплекса составит 16 га: 6 га — под садовую землянику (клубнику) и 10 га — под голубику, что позволит выращивать 1 229 т клубники и 95 т голубики в год.

Предприятие станет крупнейшим в России комплексом с искусственной системой досветки для клубники и передовыми агротехнологиями. Оно будет выпускать продукцию круглый год. Система автоматического движения лотков, в которых выращивается ягода, обеспечит равномерное досвечивание растений и удобный доступ к ним сотрудников для ухода и сбора. Голубика будет выращиваться в открытом грунте. С выходом производства на проектную мощность «Магнит» планирует заместить значительную долю импортных поставок ягод, особенно вне сезона, отечественным продуктом.

Сейчас ведутся проектные работы, строительство будет идти с привлечением европейских консультантов. Запуск собственного тепличного комплекса обеспечит «Магниту» высокое качество ягод за счет полного контроля над всем технологическим процессом и логистикой, а также привлекательную цену на полке. Реализация проекта на базе действующего Тихорецкого тепличного комплекса позволит оптимизировать капитальные затраты и сократить срок окупаемости. Продукция будет продаваться под собственными торговыми марками розничной сети.

В настоящее время в России наблюдается устойчивый рост потребления ягод за счет тренда на здоровое питание. В магазинах «Магнит» продажи клубники в 2020 г. выросли в два раза по сравнению с 2019 г. Потребление голубики в России только формируется. Качественное предложение голубики в основном представлено импортом, а рынок клубники — импортом и сезонными небольшими производствами на открытом грунте или в легких теплицах, что не обеспечивает в полном объеме регулярной круглогодичной поставки ягод в «Магнит» с сохранением всех потребительских свойств. Производство клубники и земляники в стране в 2014-2019 гг. практически не росло[1]. Аналитики оценивают потенциальную емкость рынка для новых проектов по производству клубники в России на уровне 15 000-20 000 т в год.

«Мы планируем применять самые передовые технологии выращивания ягод и существенно повысить качество этой продукции в наших магазинах. Сбор ягод будет идти „в одно касание“ для сохранения потребительских свойств. Они будут сразу отправляться на вакуумное охлаждение и затем доставляться в распределительные центры Компании на собственном автотранспорте с сохранением температуры». Екатерина Лобанова, директор по коммерческим закупкам и поддержке категорийного менеджмента розничной сети «Магнит»