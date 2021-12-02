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«Магнит Доставка» перейдет на собственную платформу

«Магнит» приступил к переводу функций управления онлайн-заказами, сборкой и доставкой товаров в рамках сервиса «Магнит Доставки» в контур собственного технологического решения. Это ключевой этап в развитии e-commerce ритейлера.

В тестовом режиме к собственной платформе подключены торговые точки Московской области. После тестирования решение будет запущено в промышленную эксплуатацию во всех городах, где работает сервис «Магнит Доставка». До сих пор в собственном e-commerce компания пользовалась сторонней платформой.

Заказ товаров, их обработка и сборка будут полностью происходить на стороне компании, управление доставкой в части распределения заказов курьерам также будет осуществлять розничная сеть. Это позволит повысить эффективность работы собственных онлайн-проектов за счет гибкой интеграции с бизнес-процессами компании, а также предложить новые клиентские сервисы. Кроме того, «Магнит» планирует расширить комплекс маркетинговых активностей для пользователей благодаря тому, что основные этапы совершения заказа будут проходить в контуре собственной платформы, и развивать работу по контролю качества сервиса.

«В очень короткие для рынка сроки нам удалось создать и запустить сложный программный комплекс, который в будущем станет одним из ключевых компонентов развития омниканальных сервисов под собственным брендом компании. Нам очень важно перевести процессы в контур собственного решения, при котором пользователи в периметре „Магнита“ смогут удовлетворить максимум своих запросов».

Андрей Лукашевич, член правления, директор по электронной коммерции розничной сети «Магнит»

Собственные и партнерские онлайн-проекты «Магнита» охватывают уже свыше 2 700 офлайн-магазинов и 15 дарксторов в 64 регионах и 267 населенных пунктах. Совокупный оборот сервисов онлайн-коммерции компании в последнюю неделю октября 2021 года превысил 1% общей выручки розничной сети за этот же период. 66% текущей выручки генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Ожидается, что на конец 2021 г. сервисы e-commerce розничной сети будут охватывать свыше 4 000 магазинов всех форматов.

Автор: Анна
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